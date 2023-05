Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 maggio 2023

Il primo weekend di maggio è alle porte, il maltempo lascia nuovamente spazio al sole e Roma presenta un calendario di eventi interessanti e per tutti i gusti. Nella prima domenica del mese torna l'appuntamento con i musei gratis, è tempo di festeggiare la primavera all'Orto Botanico, ci sono poi i mercatini vintage, le sagre, le manifestazioni per i più golosi.

Se non sapete ancora cosa fare in questo fine settimana, ecco 13 eventi da non perdere a Roma sabato 6 e domenica 7 maggio:

Musei gratis domenica 7 maggio

Domenica 7 maggio, prima domenica del mese, sarà possibile per tutti visitare gratuitamente diversi musei e mostre della Capitale (e non solo). L'entrata sarà gratuita per tutti, nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi. Il 7 maggio torna anche l’appuntamento mensile con la "Domenica al museo" nei musei statali del Lazio. Come ogni prima domenica del mese, è previsto l’accesso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura aperti al pubblico. Le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura degli istituti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fuori Mercato

Il 6 e 7 maggio al San Paolo District arriva Fuori Mercato, una nuova storia firmata Vintage Market. Per tutta la giornata ci saranno 80 espositori selezionati di vintage, handmade, furniture, libri, vinili, home decor, upcycling, illustrazione, cosmesi, piante, fiori, arcade games e neon. L’ingresso è gratuito e in concomitanza con il Fuori Mercato, si terrà il consueto Farmer’s Market: un luogo che accorcia la filiera e che valorizza le realtà agricole locali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Era di Maggio

Era di Maggio è la festa di primavera in arrivo al Museo Orto Botanico di Roma sabato 6 e domenica 7 maggio. Il giardino trasteverino, scrigno di bellezza e biodiversità, ospiterà un ricco calendario di appuntamenti inediti che coinvolgeranno adulti, bambini e tanti appassionati di floricoltura che ormai da anni seguono gli eventi targati SENS. Sarà, dunque, un vero e proprio parco divertimenti naturalistico da vivere con tutta la famiglia per imparare, divertendosi, i più affascinanti segreti dei fiori e delle piante. Una grandissima novità sorprenderà i partecipanti di questa terza edizione della kermesse: dall’interno dell’Orto Botanico si potrà accedere, varcando la soglia dell’alta cancellata, al Giardino della Cavallerizza all’interno di Palazzo Corsini per vivere un’esperienza immersiva e ripercorrere “Un giorno da Cristina di Svezia”, visitandone l’alcova privata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Centocelle Street Food

In viale Agosta, adiacente al famoso quartiere di Centocelle, da venerdì 5 a domenica 7 maggio va in scena il tour TTS food dedicato ai sapori ed al divertimento da strada più famoso. Questa tappa riempirà di gusto e bontà gastronomiche il Municipio 5 di Roma, trasformando la zona sud-est della città nella più grande festa dedicata al cibo di strada mai vista prima. Un appuntamento di tre giorni dedicato al miglior cibo on the road preparato in modalità rigorosamente espressa da una squadra di Street Chef accuratamente selezionata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

The World of Banksy alla Stazione Tiburtina

Perché non approfittare di questo lungo weekend per visitare la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience" alla stazione di Roma Tiburtina. Il percorso propone oltre 100 opere, murales e oggetti dell’artista britannico, che ripercorrono tutta la sua produzione, dai dipinti della primissima fase della sua carriera fino agli ultimi anni, dalle opere realizzate con la tecnica dei graffiti a mano fino a quelle realizzate con lo stencil che gli consente una maggiore rapidità di esecuzione. Adatta a persone di ogni età, la mostra presenta attraverso le opere il racconto su più livelli di una storia di oltre vent’anni e porta lo spettatore ad immergersi in un mondo ricco di spunti di riflessione.

World Press Photo

Torna a Roma, presso Palazzo delle Esposizioni, come premiere italiana, la 66esima edizione del World Press Photo. La mostra sarà visitabile da questo weekend e fino al 4 giugno. L'esposizione ospiterà le foto finaliste del prestigioso premio di fotogiornalismo, che dal 1955 premia ogni anno diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti contribuendo così a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mare Fuori a Zoomarine

Domenica 7 maggio, Carmela e Mimmo di Mare Fuori arrivano a Zoomarine. I due attori della fortunatissima serie Rai ambientata nel carcere minorile di Napoli, incontreranno i fan nel parco acquatico di Torvaianica. Con il biglietto si potrà entrare al parco e allo stesso tempo prendere parte al live talk con gli attori di Mare Fuori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Car Boot Sale a Roma

Domenica 7 maggio torna al Da Vinci Village il car boot sale, ovvero il mercatino del baule ispirato ai principi del riuso e della sostenibilità, un evento in costante crescita che si ripete ogni prima domenica del mese nel parcheggio antistante al Bar Bonetti; i cittadini si riuniscono e, vendono gli oggetti che non servono più dal cofano della propria auto. L'obiettivo è riqualificare gli articoli ancora utili ma depositati nelle case o nelle cantine dei privati che vi partecipano: dall’oggettistica, ai complementi d'arredo a capi di abbigliamento in buono stato ma che non servono più. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della fava e del pecorino

Domenica 7 maggio l'Agripark in via Castel di Leva dedica due giorni di festa ai prodotti simbolo della primavera. Ci si potrà ritrovare all’aria aperta sui verdi prati e organizzare una tradizionale scampagnata romana. Tanta fava biologica della campagna romana, dei campi di Agricoltura Nuova; prodotto a km 0 da filiera corta e certificata, accompagnata dai pregiati formaggi, ricotte e pecorino sempre di produzione bio made nella tenuta di Decima Malafede. Tanta, ma tanta, sarà anche la porchetta d’Ariccia, calda, croccante, fumante e tenera da sciogliersi in bocca, accompagnata dall’ottimo vino dei Castelli Romani e delle nostre cantine selezionate. E poi un ricco menù a base di prodotti di stagione e piatti tipici della cucina romana e laziale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Beviamoci Sud

Riserva Grande, in collaborazione con Andrea Petrini di Percorsi di Vino e con il giornalista Luciano Pignataro, presentano una nuova edizione di Beviamoci Sud a Roma, la manifestazione dedicata esclusivamente ai grandi vini del Sud Italia, con una rappresentanza anche di vini del Lazio, quale regione che ospita l’evento. Per questa nuova edizione, l’evento si svolgerà presso il Grand Hotel Palatino di Roma il 6, 7 e 8 maggio. Come per le passate edizioni, la manifestazione permetterà ad operatori del settore ed appassionati di degustare tutte le eccellenze vinicole di un territorio culla, da tempi immemori, di grandi vini dalla inconfondibile personalità, intrisi di storia, cultura e territorialità unica al mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vignaioli Naturali a Roma 2023

Torna nella Capitale l'evento "Vignaioli Naturali a Roma". L'appuntamento è per i prossimi 6 e 7 maggio per un nuovo viaggio alla scoperta dei migliori vignaioli italiani. La manifestazione si terrà presso il The Westin Excelsior di Via Veneto. Tantissime le aziende partecipanti e, oltre al vino, ci saranno: formaggi, prodotti di norcineria, cioccolato e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle fragole di Carchitti

Torna per due weekend consecutivi la Sagra delle Fragole di Carchitti. Giunta alla 44esima edizione, la manifestazione tutta dedicata al frutto rosso protagonista dell'estate, andrà in scena sabato 6 e domenica 7 maggio e raddoppierà sabato 13 e domenica 14 maggio. L'apertura degli stand è prevista alle ore 10. Spazio anche ai mercatini, alla musica e all'intrattenimento per 4 giorni di pura festa. Nel corso delle quattro giornate sono previsti concerti, sfilate e balli popolari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Anima verde natura festival

Domenica 7 maggio, presso il Casale Cascina di Sotto, immerso nella natura di via di Boccea, ci saranno aree dedicate piene di seminari creativi e laboratori di auto produzione, di attività all'aria aperta e di attrazioni e intrattenimento per bambini e adulti. Si potrà inoltre passeggiare nella tenuta dove si troveranno artigiani e produttori agricoli. Alle 12 il pranzo contadino, alle 17 l'aperitivo contadino e tante attività di formazione per tutta la giornata. Sarà una domenica all'insegna del relax con teli sul prato, gustando birra alla spina e vino biologico e assaggiando specialità dei produttori selezionati per qualità e originalità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]