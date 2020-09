Dove andare a mangiare a Roma nel weekend dal 2 al 4 ottobre: i consigli di RomaToday

Programmi per il weekend? Con l'autunno ufficialmente inoltrato e le temperature più basse, un pranzetto accogliente o una cena con gli amici è proprio una buona idea. Roma, lo sappiamo, permette di spaziare e riesce a soddisfare tutti i gusti.

Pizza romana o napoletana? Un buon giapponese? Cucina gourmet o fast food? Carne o pesce? La scelta è davvero variegata, ma, per evitare di incappare in brutte sorprese, come ogni settimana RomaToday ha selezionato alcuni ristoranti dove andare a mangiare nel weekend.

Posti nuovi o vecchi, innovativi o all'insegna della tradizione, per un pranzo, una cena, un'aperitivo e addirittura una colazione speciale da trascorrere nel fine settimana alle porte:

Brunch e Yoga - Mediterraneo

Da Mediterraneo, ristorante e giardino del Maxxi, Museo delle arti del XXi secolo, la domenica l'appuntamento è con "Yoga e brunch". Se avete voglia di rilassarvi, di dedicare del tempo a corpo e mente, mengiando anche qualcosa di buono e sfizioso, questa è una proposta da tenere in considerazione. Si inizia alle 10.30 con le lezioni di Hatha Yoga di Sara Akira per il rilassamento psico-fisico per mini classi di 8 persone e si prosegue con il brunch a ritmo di jazz e swing. L'idea di Emanuele Pompili, chef di Medïterraneo, è quella di ricreare una domenica in famiglia. I piatti classici domenicali italiani (fettuccine o tortellini) si integrano con piatti tradizionali del brunch europeo (croque-monsieur, club sandwich o uova alla benedict). Il menu è alla carta e prevede anche formule combinate. La prenotazione è obbligatoria al 391 705 3069

Sapori di Sicilia - Siciliainbocca

Siciliainbocca al Flaminio, dal 1999 porta nella Capitale la cultura culinaria dell’isola del sole e la vera tradizione della cucina siciliana.

Pesce sempre freschissimo e piatti unici accompagnati da ottimi vini il tutto condito da un'atmosfera che evoca inequivocabilmente i sapori e la tradizione sicula. Per una serata in due, in gruppo o anche in famiglia, Siciliainbocca propone un menù variegato e interessante.

Dalla colazione alla cena - Vivi Le Serre

Una nuova apertura che è fondamentale segnalare. Il team di Vivi, già noto a Roma per i suoi locali in Villa Pamphili, Piazza Navona, La Rinascente, ha inaugurato Le Serre by Vivi, alla Camilluccia. Un'oasi verde su via Trionfale che ti fa staccare la spina dal caos capitolino e ti fa entrare in un Botanical Garden Restaurant dove la natura è al centro. Quella che un tempo era una serra è diventata il ristorante, lo spazio una volta adibito a vivaio oggi è uno spendido giardino dove poter trascorrere intere giornate, da colazione a cena. Uno spazio nuovo, accogliente, curato in ogni minimo dettaglio che è una novità assoluta in zona Trionfale. Dalla colazione all’orario dell’aperitivo la cucina di ViVi propone piatti bioviziosi, leggeri e saporiti. La cucina è mediterranea, con ispirazioni dal mondo che la arricchiscono e lasciano spazio a sorprese e a scoperte. La sera si potranno assaggiare i piatti ViVi in versione più sofisticata. Vivi Le Serre apre al pubblico dal 1 ottobre.

Selvaggina e Birra artigianale - Brado

Punto di riferimento per gli amanti della carne e della birra artigianale, Brado festeggia il secondo compleanno proprio in questo weekend e, domenica 4 ottobre, organizza una festa davvero speciale. Una festa allo "stato brado" dalle 12 fino a tardi, fino a quando tutti i fusti non saranno prosciugati e la cucina svuotata. Protagonista, come sempre, la selvaggina, salumi e formaggi di qualità e, ovviamente, birra a volontà. Brado si trova in zona Appio-Tuscolano, precisamente in via Amelia, e si presenta come un luogo accogliente, in legno, una piccola baita in città.

Pokè giapponesi - Pokèdon

Altra nuova apertura nella Capitale, firmata Akira Yoshida. Pokèdon apre in via del Porto Fluviale il prossimo 3 ottobre. Un progetto dedicato al 100% al pokè giapponese. Il piatto princopale sono le bowl, preparate con ingredienti tipicamente giapponesi, nelle varianti con pesce crudo o cotto, carne o vegetariano. In alternativa proponiamo anche alcuni temaki con gli stessi ingredienti, più una selezione di antipasti giapponesi (gyoza, vans, takoyaki, edamame, wakame, ecc...) e di bevande originali importate dal Giappone.

A tutta pizza - Spiazzo

Spiazzo, in zona Ostiense, è punto di riferimento per gli amanti della pizza, che qui viene declinata in quattro tipologie differenti: classica, classica integrale, nel ruoto e “spiazzante”. Una pizza originale, fuori dagli schemi canonici, che parte dalla pizza romana per evolversi in una sua rielaborazione in termini di friabilità e croccantezza, senza trascurare l’estetica e la presentazione nel piatto. Spiazzo nasce lì dove una volta erano i granai degli ex Molini Biondi, complesso produttivo del primo Novecento e la pizzeria si integra splendidamente con l’urbanistica circostante, riprendendone la struttura minimal e pulita che caratterizza la zona.

Cous cous a volontà - Ristorante Cus Cus

Piazza Bologna, location informale, e cous cous realizzato a regola d'arte. Nel ristorante Cus Cus, i sapori siciliani sono protagonisti e il piatto tipico della cultura araba - da cui il locale prende nome - viene proposto con maestria e passione. Da non perdere i cous cous vegetariani, il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne, come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menù varia quotidianamente a seconda della disponibilità del mercato e della stagionalità.

Ristorante per famiglie - Mucca Pazza

Nel quartiere Monteverde, Mucca Pazza è lo spazioso ristopizza-grill ideale per famiglie con bambini. Oltre 350 posti a sedere e un'area giochi attrezzata, per permettere ai genitori di godersi il pranzo o la cena e, ai più piccoli di divertirsi sotto l'occhio vigile di personale specializzato. Le specialità sono la pizza cotta al forno a legna e la carne alla griglia, dall’entrecòte di Angus alle grigliate miste, dalla costata maxi alla tagliata, anche in formula a prezzo fisso all you can eat. E per intrattenere e divertire ancora di più i bambini, il ristobimbo Mucca Pazza è dotato di tavoli e sedie colorati, piatti a base di ingredienti semplici e Peppa Pizz.

