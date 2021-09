Ristoranti per bambini a Roma dove mangiare con la famiglia

Dieci indirizzi di locali family-friendly per godersi un pranzo o una cena in serenità, mentre i vostri bimbi giocano e si divertono

Se state cercando un ristorante adatto ai bambini a Roma, magari con grandi spazi verdi e area a giochi o animazione, oggi RomaToday vi segnala dieci indirizzi di locali family-friendly per godersi un pranzo o una cena in serenità, mentre i vostri bimbi giocano e si divertono.

Straforno - San Basilio

Foto IG @Barefoodinrome

Pizzeria, focacceria, hamburgeria, ma anche tanto altro, in Via del Casale di San Basilio, 19. Un locale comodo, ampio, senza problemi di distanziamento sociale e con parcheggio riservato, Straforno ha tutte le carte in regola per farvi trascorrere la serata che desiderate. Più di 750 metri quadri tra interno, esterno e veranda che, senza fatica, possono arrivare a ospitare 400 posti. Comodissima la “Sala Family”, uno spazio giochi posto all’interno di circa 80 mq dedicato a famiglie con bambini dove sono presenti playground, pareti d’arrampicata, tv, giochi vari e tavolini per disegnare. Nel weekend ci sono anche gli animatori offerti da Straforno.

Sa Tanca - Nomentana

Foto Facebook @Ristorante Sa Tanca

Un nuovo e rinnovato Sa Tanca. Una location completamente ristrutturata e nuovi piatti del menù alla carta. Un ristorante family-friendly alle porte di Roma Nord, su Via Nomentana 1111. E' il locale adatto per le famiglie con bambini, con ampie aree dedicate. Mentre i bambini giocano nel Sa Tanca Baby Village controllati dallo staff, ci si può godere il proprio pasto a base di pesce o carne, in un ambiente ricercato.

Rosti - Pigneto

Foto Facebook @Rosti

È un ex officina meccanica, ma oggi è Rosti: 700 mq di giardino aperto tutto l’anno, dove fare colazione, bere una delle freschissime centrifughe, cenare al fresco sotto le lampadine colorate. Piante di limoni e alloro, alberi di cedro, melino da fiore, paulonia, ginko biloba, i profumi del basilico, della maggiorana. Dalla colazione fino al dopo cena, passando per il pranzo e l’aperitivo, è un piacere anche godere dei profumi dell’orto. Ma non solo, uno spazio del giardino è dedicato unicamente ai babyclienti, con una zona attrezzata con i giochi, dove i bambini si divertono mentre i genitori si rilassano. A loro è dedicato anche un baby menù composto da mini hamburger e succhi bio. In alcuni periodi dell’anno nel baby park, la collaborazione con professionisti del settore, assicura ai bambini intrattenimento, svago e anche una scuola per piccoli chef. Rosti si trova in Via Bartolomeo d'Alviano, 65.

Babu - Colli Albani

Foto Facebook @Babu

Babu è un locale pensato proprio per le famiglie. Mentre i bambini giocano in un ambiente accogliente e luminoso è possibile godere di buon cibo. I bambini possono giocare in tutto il locale, oltre che in un’area interamente dedicata a loro dove solitamente è possibile trovare giochi educativi in legno e tante attività da fare da soli o in compagnia degli adulti: un libro, un puzzle o materiale da disegno come fogli, colori e cartoncini. Il locale si trova in Via Carlo Denina,18

Circè Fun & Food - Nomentana

Foto Facebook @Circè Fun & Food

Un ristorante pensato per tutta la famiglia dove passare una giornata in relax e divertimento, gustando le tantissime specialita' della cucina. La struttura si trova su via nomentana 1218, poco dopo il raccordo anulare e facilmente raggiungibile dall’uscita 11 g.r.a. Il Circè Fun & Food è perfetto per i bambini, ma anche per i genitori. I grandi potranno rilassarsi gustando le specialità della cucina, della pizza a legna, degli hamburger e della ampia scelta di birre alla spina, mentre i più piccoli, tra un boccone e l’altro, potranno divertirsi senza annoiarsi al tavolo nell’area playground con attività ludiche, scivoli, gonfiabili e in estate con giochi d’acqua.

Il Casale - Colle di Mezzo

Foto Facebook @IlCasaleRoma

Un ampio parco in mezzo agli ulivi e una sala interna dove tutte le famiglie possono trascorrere momenti di relax e godersi la cucina di una volta. La trattoria si trova in Via Colle di Mezzo 39, a due passi dall'Eur e dispone di un ampio parcheggio privato. Un ristorante pizzeria a conduzione familiare che vanta una lunga tradizione, ideale per famiglie con bambini. Il menu è composto prevalentemente da specialità tipiche della cucina casereccia del centro Italia, in particolare quella romana. Proposte stagionali composte da ingredienti freschi e da portate a base di carne e prodotti tipici.

Vivi Bistrot - Monteverde

Foto IG @ViviBistrot

Nel cuore di Villa Pamphili, un posto un magico, con un tocco rurale, ma sicuramente ideale per trascorrere una piacevole giornata in famiglia, con pargoli al seguito. Vivi Bistrot, che ha anche altre sedi in città (Vivi Le Serre a Monte Mario) ti organizza la giornata, dalla colazione al brunch, passando per l'aperitivo alla cena. Il picnic è senz’altro uno dei momenti da vivere con i tuoi bimbi. Pensa a tutto Vivi Bistrot. Lo stress della città per un po’ lascia spazio al relax, alla libertà, al divertimento. E non sembra neanche di stare in una metropoli come Roma. Vivi Bistrot si troba in Via Vitellia,102.

Manforte - Nomentana

Foto Facebook @Manforte

Un ristorante informale e molto spazioso con menu dedicati ai bimbi, anche gluten free. Un'ampia area all’aperto dove godersi le grandi pizze cotte a legna, perfette per essere condivivise con tutta la famiglia! Buonissime anche le bruschette: da Manforte ci sono almeno 20 tipologie. Presente anche un’area giochi con scivoli e lavagne colorate e tanti altre attrezzature per far svagare i bambini. Manforte si trova in via Giovanni Zanardini, 39.

Le Casette di Campagna - Valle dei Casali

Foto Facebook @Le Casette di Campagna

Un parco immerso nella riserva naturale della Valle dei Casali, viali, ampie aiuole sempre fiorite, verdi prati dove scorazzano coniglietti ed un laghetto.? Un angolo di paradiso in zona Portuense a Roma. Un luogo che si adatta con facilità alle diverse esigenze, la struttura è suddivisa in tre location differenti tra loro per stile e cucina: il Ristorante alla Casetta York, Pizzeria e Trattoria alla Casetta Rustica ed infine La Villa. Pasta, pane e dolci fatti in casa, carne sempre e solo di prima scelta! Un occhio di riguardo anche ai piccoli ospiti: menù personalizzati e un parco giochi a loro dedicato. Le Casette di Campagna si trova in Via di Affogalasino, 40. Presente anche un ampio parcheggio.

Ciclostazione Frattini - Portuense

Foto Facebook @Ciclostazione Frattini

In una posizione strategica, nel punto di incrocio tra Villa Bonelli, Portuense e il Casaletto, Ciclostazione Frattini è un ristorante, ma anche pizzeria, griglieria e cocktail bar, che si rivolge ad un pubblico trasversale per età e gusti. Ad accogliere i clienti la grande zona all’aperto con la veranda e il giardino, ricco di verde e comodi tavoli dove mangiare o prendere anche soltanto un caffè. Poi il ristorante e la pizzeria, con la cucina, il forno a vista e la grande griglia. Al suo interno anche uno spazio chiamato Triciclostazione, un ristorante interamente dedicato ai bambini e pensato per le famiglie. Solitamente adatto ad ospitare feste di compleanno per bambini, intrattenimento, interazione, presenza di animatori professionisti e, su richiesta, laboratori strutturati per differenti fasce di età.