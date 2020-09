Pokèdon, apre il nuovo locale di Akira Yoshida: protagoniste assolute le "bowl" giapponesi

Akira Yoshida apre un nuovo locale a Roma. Con i due Ramen Bar e Leos' Gyoza, con l'azienda Konishi Sakè e la produzione di eventi quali Via Japan, l'imprenditore giapponese è da anni punto di riferimento nella Capitale e non solo.

E ora, ad autunno appena iniziato, presenta il suo nuovo format: Pokèdon, un progetto dedicato al 100% al pokè giapponese.

Cos'è il pokè

Il pokè, già molto amato nella Capitale, è un piatto della cucina hawaiana, creato da un giapponese prendendo spunto dal tradizionale Donburi (Don). I Pokè sono preparati principalmente con pesce e ingredienti crudi, mentre i Don con carne e ingredienti cotti. Ciò che accomuna i due piatti è una base di riso bianco, con sopra i diversi ingredienti e le verdure.

La proposta di Pokèdon

Pokèdon offre un prodotto che porta la tradizione giapponese in chiave più moderna, con un piatto di grande successo grazie ai suoi colori, sapori e valori nutrizionali tra i più sani. Un “healty food” veloce, fresco e adatto a tutti, in uno stile contemporaneo dai dettagli urban giapponesi.

Il piatto principale di Pokèdon, dunque, sono le bowl, preparate con ingredienti tipicamente giapponesi, nelle varianti con pesce crudo o cotto, carne o vegetariano. In alternativa proponiamo anche alcuni temaki con gli stessi ingredienti, più una selezione di antipasti giapponesi (gyoza, vans, takoyaki, edamame, wakame, ecc...) e di bevande originali importate dal Giappone.

L'apertura del locale in via del Porto Fluviale 3E è prevista per il 3 ottobre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.





Gallery