I migliori formaggi del Lazio e d'Italia: chi sono i vincitori del Premio Roma

Nel corso della mattinata del 18 marzo ha avuto luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso per i migliori formaggi “Premio Roma”, giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione.

La struttura del Concorso prevede due sezioni. Una sezione regionale, riservata alle aziende di Roma e del Lazio, che si sono confrontate sulle seguenti tipologie: Paste filate fresche, Formaggi freschi, Formaggi semistagionati, Formaggi stagionati e Ricotta fresca.

L’altra sezione era invece aperta non solo alle aziende del territorio regionale, ma anche a quelle nazionali ed estere per stimolare un confronto con produzioni estere simili per tecnica produttiva o per tradizione a quelle del territorio locale. Queste le 5 tipologie a confronto: Formaggi freschi, Formaggi ottenuti da latte crudo di animali al pascolo brado o semibrado, Formaggi a latte misto, Formaggi affinati, Formaggi innovativi per tecnologia di produzione; ingredienti; funzionalità (es. aggiunta di semi di lino, canapa, delattosato, basso colesterolo, a ridotto contenuto di grassi).

Ben 107 le aziende partecipanti: tra queste 30 del Lazio (con una netta prevalenza numerica delle romane - 13 di cui 3 provenienti dalla città - su quelle delle altre province) e 34 imprese partecipanti dal resto d'Italia ripartite tra 12 regioni (principalmente Sardegna, Campania e Piemonte); consolidata la partecipazione delle imprese estere, con 43 iscrizioni provenienti dalla Spagna, dall’Austria, dal Belgio, dai Paesi Bassi e dal Portogallo.

“La pandemia – ha spiegato il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – nella sua immane tragedia, ci ha anche insegnato quanto è essenziale il cibo salutare per la qualità della vita. E’ stato un periodo di riscoperta, e dobbiamo conservare questo insegnamento. I due premi per i migliori pani e i migliori formaggi, costituiscono due strumenti importanti per selezionare e comunicare la qualità eccellente delle imprese. Tra i prodotti selezionati troviamo sia imprese di dimensioni limitate sia grandi, ed è bene che tutti si confrontino con il valore della qualità organolettica. Oggi più che mai è il gusto che può costruire il nuovo mercato. Possiamo battere la crisi, superare le difficoltà, ma abbiamo bisogno di puntare decisamente su una qualità affermata, riconoscibile e comunicabile. In questo senso – conclude Tagliavanti - abbiamo bisogno di aumentare la riconoscibilità dei nostri prodotti migliori, usare bene i Marchi di Qualità, le Denominazioni di Origine, gli strumenti di certificazione e la tracciabilità. Tradizione, tecnologia, innovazione e sistemi di garanzia devono integrarsi in un solo sistema di riferimento per i nostri produttori”.

Per David Granieri, Presidente di Agro Camera: “I concorsi Premio Roma offrono una concreta opportunità per chi si vuole mettere alla prova, consapevoli di poter contare sulla valutazione di giurie di alto livello tecnico. I premi assegnati sono riconoscimenti importanti per un consumatore sempre più attento e informato che mette al centro delle proprie scelte la qualità. Nel nostro mondo agro alimentare la qualità non è solo legata a una impresa, ma è il risultato di uno straordinario intreccio tra una persona, la sua competenza professionale, la sua storia, il suo territorio. Questo è vero per tutti i casari e per tutti i panificatori che hanno partecipato ai nostri concorsi. E’ importante – conclude Granieri - che la loro esperienza possa essere di esempio per tutti i produttori, per ancorare i prodotti ad una tradizione territoriale, quella della nostra regione, che è solida e ricca per entrambi i settori”.

La Giuria, composta da nove assaggiatori esperti, ha esaminato complessivamente oltre 230 campioni di formaggio di cui 75 iscritti alla sezione Roma e dal Lazio e 155 iscritti a quella nazionale e internazionale. Molto bene le imprese regionali sul podio: 1 di Roma città, 4 della provincia, 1 di Frosinone, 2 di Latina, 1 di Rieti e 1 di Viterbo che si sono aggiudicate ben 20 premi distribuiti tra le diverse sezioni in concorso.

L'elenco dei vincitori

Sezione nazionale

TIPOLOGIA FORMAGGI FRESCHI

1° classificato: Lácteos Romero Peláez, S.L.

Quesos & Besos (Spagna)

Olavidia

2° classificato: Società Agricola Valle Infernotto s.s. (CN)

Tumin Mol

3° classificato: La Quercia s.r.l. (RM)

Cacio Stracco di Capra

TIPOLOGIA FORMAGGI OTTENUTI DA LATTE CRUDO

DI ANIMALI AL PASCOLO BRADO O SEMIBRADO

1° classificato: Utopia Hoeve (Paesi Bassi)

Boeren Geitenkaas

2° classificato: Azienda Agricola Fiorini Paolo (FR)

Mattonella di Capra

3° classificato: Agriturismo Caseria (BN)

Caciocavallo di Castelfranco Stagionato

TIPOLOGIA FORMAGGI A LATTE MISTO

1° classificato: La Quercia s.r.l. (RM)

Formaggio Ovi-caprino Il Galeotto

2° classificato: Barone G.R. Macrì s.r.l. (RC)

Misto Modi

3° classificato: Antica Fattoria La Parrina (GR)

Misto Capra-Pecora

TIPOLOGIA FORMAGGI AFFINATI

1° classificato: Lácteos Romero Peláez, S.L.

Quesos & Besos (Spagna)

Valleoscuro

2° classificato: Quesería El Gazul, S.L. (Spagna)

Queso El Gazul en Aceite de

Oliva Virgen Extra

3° classificato: ManchegasOjos delGuadiana, S.L.(Spagna)

Molemocho

TIPOLOGIA FORMAGGI INNOVATIVI PER TECNOLOGIA DI

PRODUZIONE, INGREDIENTI, FUNZIONALITÀ

1° classificato: SocietàSempliceAgricolaBusiaeMulas (NU)

Formaggio Su Grabiolu Senza Lattosio

2° classificato: Cooperativa Fattoria della Piana

Società Agricola (RC)

Bergorino

3° classificato: Argiolas Formaggi s.r.l. (CA)

Kenza Senza Lattosio

Sezione Roma e Lazio

TIPOLOGIA PASTE FILATE FRESCHE

1° classificato: Casearia Casabianca s.r.l. (LT)

Treccia di Bufala

2° classificato: Caseificio Paolella s.r.l. (LT)

Mozzarella di Bufala Campana DOP

3° classificato: Fattoria Colle S. Nicola (RM)

Fior di Latte

TIPOLOGIA FORMAGGI FRESCHI

1° classificato: Azienda Zootecnica Pitzalis Bruno (RM)

Pecorino Fresco Fiore

2° classificato: Piccola Formaggeria Artigiana (VT)

Stracchinato dei Papi

3° classificato: Azienda Agricola Fiorini Paolo (FR)

Piramide di Capra

TIPOLOGIA FORMAGGI SEMISTAGIONATI

1° classificato: La Quercia s.r.l. (RM)

Pecorino La Deliziosa

2° classificato: Agricoltura Nuova S.C.S.A.I. (RM)

Pecorino Semistagionato

3° classificato: Azienda Zootecnica Pitzalis Bruno (RM)

Romae Flores

TIPOLOGIA FORMAGGI STAGIONATI

1° classificato: Alan Farm (LT)

Provolone Stagionato

2° classificato: La Quercia s.r.l. (RM)

Pecorino Gran Riserva Cacio Ercole

3° classificato: Agricoltura Nuova S.C.S.A.I. (RM)

Pecorino Stagionato

3° classificato: Azienda Agricola Acquaranda (RM)

Il Cacio di Papà

TIPOLOGIA RICOTTA FRESCA

1° classificato: Caseificio Paolella s.r.l. (LT)

Ricotta di Bufala

2° classificato: Agricoltura Nuova S.C.S.A.I. (RM)

Ricotta di Pecora

2° classificato: Piccola Formaggeria Artigiana (VT)

Ricotta di Pecora

3° classificato: C.LA.R.-Centraledel LattediRieti s.r.l.(RI)

Ricotta Vaccina

MIGLIOR FORMAGGIO PRODOTTO DA GIOVANE IMPRENDITORE

Piccola Formaggeria Artigiana (VT)

Stracchinato dei Papi

MIGLIOR FORMAGGIO PRODOTTO

DA NUOVA IMPRESA

Piccola Formaggeria Artigiana (VT)

Stracchinato dei Papi

MIGLIOR FORMAGGIO DI INTERESSE

PER I MERCATI NAZIONALI ED ESTERI

La Quercia s.r.l. (RM) – Pecorino La Deliziosa