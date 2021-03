I migliori pani e prodotti da forno: chi sono i vincitori del Premio Roma

Si è tenuta giovedì 18 marzo la cerimonia di premiazione del Concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali “Premio Roma”, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione.

Ben 47 le aziende partecipanti provenienti da 13 regioni italiane che hanno presentato oltre 150 prodotti suddivisi in Biscotteria tradizionale dolce secca da forno, Pani prodotti con lievito madre, Pizza bianca di Roma, Pani tradizionali e storici di frumento duro, Pani tradizionali di frumento tenero, Pani innovativi per: tecnologia di produzione; funzionalità (es. aggiunta di semi di lino, canapa, ecc.); impiego di cereali minori per minimo il 50% (es. mais, orzo, segale, sorgo, miglio, khorasan kamut, avena) e Pani conditi, dolci e salati.

I campioni sono stati sottoposti al giudizio di quattro degustatori professionisti che, sulla base di una rigorosa griglia di requisiti organolettici e sensoriali, hanno scelto chi far salire sul podio.

Il concorso prevede una sezione dedicata alle aziende di Roma e del Lazio e una sezione nazionale per favorire la partecipazione e quindi il confronto tra imprese che, al di là della localizzazione, siano accomunate da una comune filosofia: il legame al proprio territorio per creare prodotti tradizionali con dei tratti distintivi che consentano di intercettare anche il gusto moderno. Prodotti dotati di riconoscibilità con un forte collegamento all’azienda realizzatrice.

Non sono mancati i capisaldi della produzione locale (Roma e Lazio) a confronto ossia Pane casereccio, Filone, Pane integrale, Filone sciapo, Ciabatta, Rosetta, Pane di Roma proposti da 12 fornai di Roma città, 3 della provincia e 8 del territorio regionale.

I vincitori del Premio Roma

Selezione nazionale

TIPOLOGIA PANI TRADIZIONALI E STORICI DI

FRUMENTO DURO

1° classificato: Tundu Piccola Panetteria Artigiana (NU)

Pane Carasau Integrale

2° classificato: Panificio Moderno (TN)

Grani Duri

3° classificato: Rosa Maria Vittoria e Del Rosso Angelo (CB)

Pane di Grano Duro a Lievitazione Naturale

TIPOLOGIA PANI TRADIZIONALI DI FRUMENTO TENERO

1° classificato: Società Agricola Biopanetteria s.s. (AO)

Pane Integrale di Grano Tenero

2° classificato: Panificio Bubbo Brunella s.r.l. (CZ)

Pane Tipo “1”

3° classificato: Panificio Duerre s.n.c. (RM)

Rosetta

3° classificato: Baldassarini Domenico (RM)

Pane con Sale

TIPOLOGIA PANI INNOVATIVI PER TECNOLOGIA DI

PRODUZIONE, FUNZIONALITÀ O IMPIEGO

DI CEREALI MINORI

1° classificato: Società Agricola Biopanetteria s.s. (AO)

Pane di Segale 100%

2° classificato: Panificio Marè Massimo (RM)

Filone Integrale con Semi Vari

3° classificato: La Butega ad Frantòn (RE)

Panero al Sorgo

TIPOLOGIA PANI CONDITI, DOLCI E SALATI

1° classificato: Albanesi 2011 s.r.l. (RM)

Bauletto alla Mediterranea

2° classificato: L.T. Pane (FR)

Il Ciociaro

3° classificato: Panificio Giulio Bulloni e Figli s.r.l. (NU)

Pane Carasatu Guttiatu

Sezione Roma e Lazio

TIPOLOGIA BISCOTTERIA TRADIZIONALE DOLCE SECCA

DA FORNO

1° classificato: I Dolci di Nonna Maria (LT)

Amaretto Rum e Cioccolato

2° classificato: Panificio Bilancia Angelo (LT)

Sbriciolata di Visciola

3° classificato: Di Raimo Maria Teresa (LT)

Crostatina di Visciola

TIPOLOGIA PANI PRODOTTI CON LIEVITO MADRE

1° classificato: Artigiani del Pane F.lli Mastio (RM)

Pane Casareccio a Lievito Madre

1° classificato: L.T. Pane (FR)

Pane Casareccio con Farina Tipo “2”

2° classificato: Pane & Dolci di Scorsoni Aronne (RM)

Filone Integrale

3° classificato: Didan s.n.c. (RM)

Naturalissimo

TIPOLOGIA PIZZA BIANCA DI ROMA

1° classificato: Panificio Frontoni Alessandro s.r.l. (RM)

Pizza Bianca di Roma

2° classificato: Cuore di Grano s.r.l. (RM)

Pizza Bianca di Roma

3° classificato: Panificio Duerre s.n.c. (RM)

Pizza Bianca di Roma

MIGLIOR PANE PRODOTTO DA GIOVANE IMPRENDITORE

Didan s.n.c. (RM)

Naturalissimo

MIGLIOR PRODOTTO DA FORNO DI INTERESSE PER

I MERCATI NAZIONALI ED ESTERI

L.T. Pane (FR)

Pane Casareccio con Farina Tipo “2”