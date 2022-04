La Colomba diventa gelato nella pasticceria di Cinecittà: RomaToday lo ha provato per voi

Ci sono le colombe artigianali protagoniste in tutta Roma e poi c'è il "gelato alla Colomba" proposto da una pasticceria-gelateria in zona Cinecittà.

Siamo in via Filomusi Guelfi, dalla Pasticceria Novelli, dove Ilario - proprietario e maestro pasticcere - si è dilettato nella realizzazione del particolare gusto gelato per le festività pasquali.

Gusto gelato "Colomba"

"Producendo colombe e gelato artigianali nel nostro locale, ho pensato di realizzare anche il gusto colomba", racconta Ilario a RomaToday spiegando che alle spalle di questo progetto c'è stato un attento studio. "Ho realizzato delle colombe senza zucchero, avevo bisogno solo dell'aroma. Esistono anche delle paste pronte all'essenza di colomba in commercio, ma a me non piaceva questa soluzione, volevo realizzare qualcosa di assolutamente artigianale".

Così il pasticcere di Cinecittà ha preparato la colomba e la sua glassa alla mandorla completamente senza zucchero, lasciando solo la parte zuccherina del candito. "Abbiamo fatto un infuso di latte caldo e pezzi di colomba all'interno, fatto macerare il tutto, poi lo abbiamo estratto, frullato e ricavato il latte necessario per la ricetta del gelato. In questo modo sono riuscito a prendere tutti i profumi e i sapori della colomba, in pratica manca solo la scatola", dice con soddisfazione Ilario.

Andiamo all'assaggio

Incuriositi dal racconto del pasticcere di Novelli, siamo andati alla prova del particolare gusto di Pasqua e lo abbiamo abbinato al gusto "ricotta". Già al primo assaggio la sensazione è stata quella di gustare proprio una fetta di colomba. Si sentono bene i canditi, la mandorla, gli zuccheri risultano equilibrati e, infatti, il gusto non è eccessivamente dolce, non risulta pesante e si lascia mangiare piacevolmente.

"In gergo si dice che è un gusto che cammina - ci spiega Ilario - nel senso che i clienti che amano sperimentare, coloro che non prendono sempre e solo quei tre gusti per intenderci, lo apprezzano, tornano in gelateria e lo richiedono. E' la quinta volta in dieci giorni che rifaccio la vaschetta. 'Colomba' è un gusto di carattere", afferma Ilario che consiglia di abbinarlo a ricotta, pistacchio, caffè, nocciola.

Merenda Time con i bambini del quartiere

Novelli è l'unica gelateria artigianale del quartiere che si sviluppa tra via Carlo Fadda, via Filomusi Guelfi, via Giuseppe Saredo, viale Bruno Pelizzi. La pasticceria ha inserito il gelato la scorsa estate, dopo la prima ondata di Covid e la novità è stata apprezzata in particolar modo dalle famiglie del quartiere e dai bambini a cui il pasticcere di Cinecittà tiene particolarmente: "Un giorno è entrato un bambino e mi ha detto: 'Oggi è il mio compleanno, quindi non pago il gelato'. Mi ha fatto sorridere. Poi un altro bambino che viene assiduamente a prendere un cono o una coppetta all'uscita da scuola mi ha detto: ' Non ci regali mai un gelato!', così ho deciso di creare il 'Merenda Time', e ogni 9 gelati uno è gratis, ma solo per i bambini.

Ilario ci saluta tornando nel suo laboratorio, dove sta già lavorando ad un gusto per la Pasqua 2023, si tratta del gusto "Pastiera".