Cosa fare con i bambini a Roma a Pasqua e Pasquetta

Cosa fare con i bambini a Pasqua e Pasquetta a Roma? Sicuramente le ricerche online dei genitori sono già iniziate, per permettere ai più piccoli della famiglia di vivere un weekend pasquale all'insegna del divertimento, della natura, della cultura.

Roma è vivace sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile e propone una serie di appuntamenti a misura di bambino. Dagli incontri ravvicinati con gli animali alle anteprime cinematografiche, fino alle visite didattiche e alle cacce al tesoro nei luoghi nascosti della Capitale.

Ecco gli eventi da non perdere con i bambini a Pasqua e Pasquetta a Roma:

Pasqua al Bioparco

Nelle giornate del 16 e 17 aprile (Pasqua) il Bioparco di Roma organizza attività tematiche per le famiglie. Dalle 11 alle 17 nella postazione “Uova da record” sarà possibile osservare modelli di uova di tutte le dimensioni e partecipare ad un gioco a quiz per scoprire curiosità sulle uova di rettili, anfibi, uccelli e anche mammiferi. In entrambi i giorni si svolgerà la visita guidata dal titolo “Non tutte hanno la sorpresa”, un percorso alla scoperta degli animali che hanno scelto di fare l’uovo per riprodursi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Hopper e il Tempio Perduto", anteprima cinematografica a Cinecittà World

A Pasquetta, appuntamento al cinema per tutte le famiglie con bambini. Tornano, infatti, le anteprime nazionali al Teatro 1 di Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV, con un film d'animazione per tutta la famiglia: Hopper e il Tempio Perduto. Hopper è il giovane e coraggioso protagonista di questa storia, il cui più grande desiderio è quello di essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter. Una storia che coinvolgerà grandi e piccini lunedì 18 aprile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Una Pasqua da antichi romani

Roma World ha riaperto da una settimana e regala ai bambini una Pasqua da veri gladiatori. Nel parco a tema antica Roma, si può tornare indietro nel tempo di due millenni. Il parco a tema dell'antica Roma permetterà anche a Pasqua e Pasquetta, ai bambini e anche agli adulti, di immergersi nel contesto storico degli antichi romani, con l'arena dei gladiatori, quella dei rapaci e la fattoria. A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il parco avventura nel bosco, la nuova funivia zipline, passaggi sospesi e altalene, mettersi alla prova nel tiro con l’arco, o salire per un giro su pony e cammelli. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giunone, o camminare fino al piccolo Villaggio dei Barbari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre MagicLand

Altro parco divertimenti che riapre per i più piccoli e non solo. Parliamo di MagicLand a Valmontone. Il parco ricco di attrazioniha riaperto con una stagione ricchissima di novità. E sabato 16 aprile inaugurerà il Wild Rodeo. Una nuova attesissima giostra, unica in Italia, ad alto tasso di adrenalina, che lascia senza fiato anche i più coraggiosi, garantendo un divertimento “selvaggio” in pieno stile Far West. Un Giant Frisbee che assicurerà brividi ed emozioni con un volo a testa in giù a quasi 40 metri di altezza.

Spettacolo teatrale per bambini "Il piccolo principe"

Sabato 16 aprile, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Il piccolo principe". La storia inizia con un pilota che precipita con il proprio aereo e incontra un bambino che dice di essere il principe di un asteroide. Il piccolo Principe durante il viaggio nello spazio incontra personaggi strani che però gli insegnano tante cose. E’ una fiaba che passa dal sogno alla realtà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche di Pasqua per bambini

L'associazione Cicero in Roma organizza attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 4 a 11 anni anche nel weekend di Pasqua e a Pasquetta. Tante le attività in programma, tra cui escursioni a Ostia Antica, Cacce al tesoro al Quartoere delle Fate e a Villa Borghese, Visita guidata alla Roma Egizia, avventure alla scoperta della storia di Roma e dei Fori Imperiali e tanti altri appuntamenti per imparare e conoscere Roma divertendosi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]