Pasqua 2022, le migliori colombe artigianali da provare a Roma

Che Pasqua sarebbe senza una buona colomba da condividere con tutta la famiglia? E senza quelle golose uova di cioccolato con immancabile sorpresa?

La Pasqua 2022 è ormai alle porte ed è tempo di scegliere i dolci pasquali da comprare. Mettiamo in primo piano l'artigianalità, poiché sono tanti i mastri pasticceri, i fornai a Roma che ogni anno realizzano delle vere e proprie opere d'arte. Prodotti realizzati con materie prime di qualità, risultato di ricerca attenta e di esperienza.

Quali colombe acquistare a Roma? Ve lo suggerisce RomaToday (aggiungendo anche qualche pastiera e varie leccornie al cioccolato)

Al centro di Roma

Colomba classica di Roscioli

Un nome una garanzia: Antico Forno Roscioli. E' qui che da settimane si lavora per portare nelle case dei romani delle colombe e dei dolci pasquali realizzati a regola d'arte. Le colombe Roscioli sono un prodotto artigianale da panettiere con lievitazione naturale, ruvide come i lievitati da forno, e dai profumi e cotture che rimandano il pane. La cottura avviene in un forno da pane costruito appositamente per l’Antico Forno Roscioli per i grandi lievitati fino a 2 kg. Anche la pastiera è diventata un classico della produzione pasquale Roscioli. Il tipico dolce dal guscio di frolla e ripieno di ricotta e grano cotto. E per gli amanti del salato, non mancano casatiello, tortano e pizza al formaggio.

C'è poi Roscioli Caffè che propone una divertente e golosa alternativa. Nella caffetteria a marchio Roscioli, proprio a due passi dal Forno, è possibile trovare la Colomba classica in vasocottura, cotta nel forno direttamente all’interno del vaso.

A due passi da San Giovanni

Vicino alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, sulla via omonima, ecco la storica pasticceria De Santis Santacroce che, per Pasqua, propone una linea di dolci curata in ogni minimo dettaglio e realizzata da "mani infarinate" da oltre un secolo. Quest'anno, però, lo storico indirizzo ha deciso di superarsi, proponendo non solo una colomba artigianale morbida e fragrante, ma anche una pasta profumata e soffice. Ecco le versioni di colomba disponibili: la classica, quella al cioccolato, la fragola e cioccolato e, per finire, la pere e cannella. Disponibili anche pastiere, torte al formaggio e casatiello. De Santis Santa Croce ha vinto anche il premio "Colomba Creativa" di DolceRoma organizzato da Ciak si cucina lo scorso 3 aprile presso gli ex stabilimenti del Cerbiatto.

All'Aventino

In zona Aventino tornano protagoniste le colombe di Casa Manfredi: colomba tradizionale (lievito madre, vaniglia del Madagascar, miele d’acacia Agrimontana da api italiane, burro francese di latteria, uova fresche, arancia candita e mandorla di Noto per la glassatura); colomba al cioccolato al quadrato (impasto al cioccolato fondente e al latte, lievito madre, vaniglia del Madagascar, miele d’acacia Agrimontana da api italiane, burro francese di latteria, uova fresche e pezzi di cioccolato all’interno, nocciola IGP Piemonte per glassatura); colomba arancia e cioccolato (lievito madre, vaniglia del Madagascar, miele d’acacia Agrimontana da api italiane, burro francese di latteria, uova fresche, arancia candita Agrimontana, pezzi di cioccolato fondente all’interno e mandorla di Noto per la glassatura). Da Casa Manfredi sono arrivate anche le tre versioni della colomba in vasocottura: gli ingredienti sono i medesimi, cambia solo il metodo di cottura, realizzata sottovuoto in vetro, che permette una conservazione del prodotto più lunga. Non mancano pastiere e uova di cioccolata.

Alla Stazione Termini

A scandire il tempo delle partenze e degli arrivi sui binari della stazione saranno i lievitati e i dolci a tema pasquale di Mignon alle Mura, nuova apertura alla Stazione Termini (di cui vi avevamo già parlato qui). Pastiera e colomba sono protagoniste assolute della Pasqua in stazione: il primo dessert partenopeo per antonomasia tra fiori d’arancio e grano formato 700 g, il secondo ha le fattezze del grande lievitato simbolo di pace, salvezza e resurrezione nella versione da 1 kg.

A Montemario

Arrivano i lievitati di Andrea Fiori che da Con.tro Contemporary Bistrot. La colomba, disponibile in tre versioni artigianali, più una novità, tutte in formato da 1 kg. C'è la Classica all’arancio con la superficie mandorlata, al Triplo cioccolato generosamente distribuito tra impasto, gocce e glassa oppure la Albicocche e noci pecan glassate al cioccolato bianco. La novità è invece la Colomba al Caramello e Lampone. Degne di nota anche le uova di Pasqua caratterizzate dalle singolari forme e dalle diverse suggestioni provocate alla vista e al palato, in un continuo gioco tra effetto “velluto” o metallizzato, altre dipinte a mano, gusci bigusto, pralinati e rocher.

A due passi dal Vaticano

Il profumo di dolci pasquali (e non solo), al Vaticano, proviene da Cresci. Il forno di quartiere che in occasione della Pasqua punta tutto sulla Colomba in versione classica con diverse tipologie di ghiaccia a base di mandorla, con amaretto o cioccolato per un gusto più goloso. Cresci risalta anche il salato, però, proponendo la tradizionale Pizza Umbra ovvero la torta salata alta e soffice, composta da un mix di formaggi che si consuma durante la colazione di Pasqua con salumi e uova sode. Sempre della tradizione il Casatiello, rustico lievitato della cucina napoletana, un pane salato insaporito con formaggio, salame, ciccioli e uova ed esaltato con uno strutto proveniente da azienda campana che alleva maiali allo stato brado.

A Monteverde

Le Dolcezze di Giano Bistrot è un'altro indirizzo da segnare per assaggiare dolci pasquali fatti a regola d'arte. La pasticceria aperta da Fabio e Alfredo Zaccardi circa un mese fa, presso Hotel Villa Zaccardi, per la sua prima Pasqua propone le Uova di cioccolato artistiche, le Colombe e la Pastiera Napoletana. Le Colombe sono prodotte in modo totalmente artigianale con farine biologiche, lievito madre e in vari gusti dalla classica, al cioccolato e infine al pistacchio. La Pastiera Napoletana realizzata grazie ad un’antica ricetta prevede ingredienti come grano puro, ricotta di pecora del territorio e burro. Inoltre ci sono le uova, ognuna delle quali è un prodotto unico, in forme e colori, in temi e grandezze differenti secondo la creatività del pasticcere. Il cioccolato selezionato è sia fondente che al latte in varie percentuali e vari gusti.

Al quartiere Salario

Gruè Pasticceria, in viale Regina Margherita, propone Colombe realizzate in quattro varianti: la Classica con arancia candita, baccelli di vaniglia e glassa mandorlata, tipica della tradizione; la Colomba Primavera, con impasto classico, fragoline di bosco semicandite, limoni canditi e gocce di cioccolato fondente 60%; la Cioccolosa, per i clienti più golosi e presenta un impasto al cioccolato fondente 62% Ecuador con gocce di cioccolato al latte monorigine Tanzania e cioccolato fondente 60% Costa d’Avorio. E, infine, la colomba Caracioc, un impasto dalla nuance bionda del caramello, puntellato di gocce di cioccolato all’amatissimo caramello salato. Da Gruè non mancano le uova di cioccolato, anche artistiche con schizzi variopinti dei colori iconici di Grué: il fucsia, l’ottanio e il dorato. Ci sono, poi, le uova con frutta secca pralinata e simpatici soggetti come Doraemon, Minions, South Park, Bianconiglio di Alice nel Paese delle meraviglie. Sempre della linea uova, non mancherà la "Casetta con il pulcino giallo", con l’uovo al cioccolato bianco, al latte e fondente e il pulcino che si affaccia invece al passion fruit. E' possibile acquistare anche la tradizionale pastiera napoletana e il casatiello.

Al Collatino

Le uova gourmet di D'Antoni

D'Antoni è un caposaldo in zona Collatina, quando parliamo di dolci, anche a Pasqua. La pasticceria propone Colombe classiche e "special": la Classica, mandorlata e agrumata (ripiena di canditi di arancio e limone) fa compagnia alla Colomba al Pistacchio (con pistacchio sia nell’impasto che nella glassatura e nel ripieno) e alla versione al Cioccolato, che vanta un impasto di cacao, cioccolato fondente al 68% e cioccolato al latte - entrambi home made - impreziosito da gocce di cioccolato specifiche per i grandi lievitati. C'è poi la Colomba Pop, un impasto classico, vanterà un mix di ingredienti irresistibile, tra noci Pecan e albicocche del Vesuvio candite e semicandite, e una glassa al cioccolato bianco e cocco rapè. Spazio anche a uova di cioccolato con sorpresa, pensate sia per ingolosire i più piccoli che gli adulti. Le prime, a tema supereroi della Marvel e personaggi della Walt Disney, saranno sia al cioccolato fondente che bigusto ai cioccolati al latte e bianco, quest’ultimo scelto anche per la Pokeball, una golosa sfera dei Pokemon. Le seconde invece, delle eleganti Uova gourmet, verranno proposte sia al cremino di pistacchio, che alla nocciola o al cioccolato al passion fruit. Spazio, infine, alla Pizza al formaggio e al Casatiello.

Sulla Prenestina

Colomba mele, noci e cioccolato alla cannella di Zio Melo

In zona Prenestina segnaliamo le colombe di Zio Melo, in particolare la Colomba mele, noci e cioccolato alla cannella, con tanto di glassatura fondente e rossa che è stata premiata come migliore Colomba creativa al premio DolceRoma 2022. Disponibile, nel laboratorio dolciario in via Pasquale Alecce, anche la colomba Classica mandorlata, quella Pere e cioccolato, quella ai Tre cioccolati e al Pistacchio (glassata con spalmabile). Restiamo sempre in zona Prenestina, dove consigliamo la Colomba Classica di Officine Dolciaria Woods, anche questa premiata in occasione del premio DolceRoma 2022. Per Pasqua, Officine si è sbizzarrita anche con uova artistiche, tra cui il creativo "Cactus".

E fuori Roma...

Usciamo dai confini di Roma e andiamo a Frosinone, perché nel Lazio c'è un'altra colomba che merita di essere citata (e assaggiata). E' quella di Dolcemascolo, una famiglia pluripremiata, esperta in lievitati che, per Pasqua 2022, propone una golosa novità. Una nuova colomba, con 30 giorni di scadenza, un lievitato soffice che è il risultato di tre giorni di lavorazione, senza additivi o conservati. Pasta alta, colore brunito, crosta croccante e un intenso profumo di arancio candito, mandorle di Sicilia, burro e vaniglia Bourbon.

A completare la lavorazione è una glassa croccante e profumata, guarnita con le mandorle dolci di Sicilia. Novità della Pasqua 2022 da Dolcemascolo è l’introduzione della Colomba Cioccolato e Lamponi, con pepite di cioccolato fondente al 60% e lamponi al naturale e la Colomba al Pistacchio. Oltre alla Colomba Classica, tra gli altri gusti della Linea di Pasqua, restano confermate anche la Colomba ai Frutti di Bosco, al Cioccolato, Cioccolato e Pere, la Pastiera di Alta Pasticceria e il Castiello Artigianale.

L'alternativa golosa

Infine, per chi ha voglia di qualcosa di goloso, ma alternativo, a Pasqua, che coinvolga le persone che si amano, bambini compresi, Enoteca la Torre in Prati propone le sue divertenti "Eat Me Box Easter", scatole che spaziano dal salato al dolce. Biscottini, coniglietti, zuccherini. Veri e propri kit da decorare e poi gustare.