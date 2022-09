Nasce Crunch: a Talenti una pizza napoletana diventa romana doc

I più tradizionalisti storceranno la bocca, perché se una pizza è napoletana deve restare tale, se è romana lo stesso. Ma c'è chi, nella Capitale, ha deciso di trasformare una pizza napoletana in una bassa e croccante versione tutta romana.

Crunch, nuova pizzeria a Talenti

L'idea nasce a Talenti, nel nuovo format di Federico Del Moro, Alessandro Leone, Federico Coniglio, già proprietari di Dazio, pizzeria in zona Nomentana che propone una pizza napoletana. I tre giovani imprenditori, insieme alla holding alberghiera Hs Group hanno osato trasformando, appunto, la pizza napoletana by Dazio, in una pizza romana doc, stesa a mano, che fa Crunch dal primo all’ultimo morso.

Lo Chef Matteo Lo Iacono, con un passato tra i 5 stelle lusso e stellati, è arrivato lo scorso marzo al Dazio avvicinando la pizzeria ad un’esperienza fine dining, una pizzeria napoletana ma contemporanea abbinata ad un beverage ricercato, frutto della consulenza di Lorenzo Politano (Head Bartender dell’Aleph).

Da qui l’idea di Federico Del Moro di creare Crunch, un progetto diametralmente opposto: pizza crunch, fritti, cocktail audaci per una proposta dai toni più pop. Il carattere esplosivo travolge i clienti con un design a tratti “fumettistico”: la mascotte è un irriverente orsetto dallo stile hip hop, fulmini a led scendono dal soffitto, i toni del nero, giallo e turchese caratterizzano la sala che ospita 60 coperti, senza contare l’ampio dehors esterno con le sue 80 sedute.

Condivisione e convivialità restano alla base della proposta di Crunch con i conetti - marchio registrato, già sperimentato e amato dalla clientela - che vengono riproposti bella versione terra e mare (tartare di scottona, crumble di olive, stracciatella e capperi; coda alla vaccinara, ristretto di pomodoro, sedano croccante, cacao in polvere e pecorino romano buccia nera; spicy maio, salmone, guacamole, uova di salmone; baccalà mantecato, flui gel di peperoni gialli e rossi e pecorino romano.

Tra i fritti spiccano la crocchetta iberica con cuore di taleggio ricoperto da slide di patanegra; vegancrock panata con tempura giapponese con cavolo patchoi, cavolo cappuccio, verza rossa, maionese vegana all’aneto e, infine, sushimbocca (rolls di saltimbocca alla romana, scottona, salvia, pepe sichuan, pecorino di Pienza semistagionato, prosciutto crudo San Daniele 18 mesi, spicy mayo).

La pizza, invece, segue fedelmente la ricetta tradizionale romana: una percentuale di farro all’interno di un impasto a biga a 48h di lievitazione. Una pizza ad alta digeribilità che spazia tra easy, medium e hard: Apple pig (pancia di maiale iberico arrotolata, mela flambata, sedano rapa in crema e rosmarino fritto); Tomato y patanegra (focaccia bianca, granita di cuore di bue, patanegra de bellota, acetosella, pomodorini gialli confit); Pomo-d’oro (datterino giallo, verde e rosso confit, basilico rosso, basilico greco, stracciatella di Andria e, in uscita, una spolverata di parmigiano reggiano 24 mesi); M&melons (gazpacho di melone, gamberi rosa, basilico, crumble di olive leccino e stracciatella di Andria).

Dulcis in fundo la collaborazione con Antonio Scarfone (Fondatore di deCore gelato creativo, 2 coni Gambero Rosso) che ha lavorato ad una coloratissima selezione di dolci prodotti tra cookies e semifreddi.

Ai drink pensa Elisa Pelagalli, barlady di casa Crunch, tra cui: “Godzilla” (tequila, spiced rum, liquore allo zafferano, succo di mango, cytrus, tabasco, angostura) o “Crunchymule” (vodka infusa alla salvia, sciroppo al rosmarino, lime, ginger beer, celery bitter). Il cocktail bar accoglie i clienti fin dall’aperitivo, per un gioco di abbinamenti tra drink e proposte food.