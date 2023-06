“ViVi Il Saluto al Sole”, la rassegna di yoga gratuito a Villa Pamphilj

Torna “ViVi Il Saluto al Sole”, il consueto appuntamento estivo della rassegna di yoga gratuito, ideato e sostenuto da ViVi, che si rinnova giungendo alla sua X edizione.

Da martedì 6 giugno a domenica 3 settembre 2023, da martedì a domenica dalle ore 19 alle ore 20 presso ViVi – Villa PamphiliViVi, Lifestyle & Food brand, fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, ViVi - Villa Pamphili offre lezioni gratuite di yoga per appassionati e neofiti della disciplina. Inoltre, ogni mercoledì dalle ore 18 alle ore 19, ci sarà lo Yoga Bimbi a cura di Federico Insabato e EduYoga, mentre la fascia oraria dalle 19 alle 20 sarà dedicata al Tai Chi.

Martedì 21 giugno 2023, in occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, la lezione sarà guidata dalle ore 18 alle ore 20 da Michela Maltoni e Federico Insabato, insegnanti di consolidata esperienza, e sarà accompagnata da Oscar Bonelli, musicista polistrumentista, celebrando con un lungo Shavasana musicale. Da lunedì 14 a domenica 20 agosto 2023, la rassegna di yoga gratuita si interrompe per una pausa estiva.

“ViVi Il Saluto al Sole” è una iniziativa in linea con un approccio sempre più attento alla qualità dei prodotti e dei contesti in cui vengono proposti, con particolare attenzione all’ambiente. Un impegno che ViVi, Società Benefit e azienda B Corp, ha fortemente voluto e sostenuto, dal 2013, fino a farne un vero e proprio punto di riferimento per l’estate romana.

“L’iniziativa è nata pensando ai nostri clienti e al beneficio di una rassegna di yoga gratuito da praticare immersi nel verde di uno dei parchi più grandi della Capitale", sottolineano Daniela e Cristina, orgogliose del successo della manifestazione giunta alla sua X edizione. "Ringraziamo il Presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti e il Comune di Roma che hanno patrocinato questa iniziativa apprezzata negli anni da migliaia di cittadini romani. Come Società Benefit dal 2020 e azienda B Corp dal 2022, riteniamo importante esercitare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente che ci circonda".

Il "Saluto al Sole" consiste in una sequenza dinamica di 12 posizioni, da realizzare in un movimento fluido, abbinato alla respirazione. Questa pratica yoga ha numerosi benefici: è molto efficace per allungare e tonificare i muscoli del corpo, aiuta a correggere posture sbagliate, sviluppa concentrazione, coordinazione ed equilibrio, calma la mente e regola il sonno. Accanto a ViVi - Villa Pamphili, le lezioni saranno un modo piacevole per fare sport e respirare l’aria pulita in tranquillità e all’ombra dei pini del parco. Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino e iscriversi alla ViVi Green Card sul sito ViVi. Dopo la pratica, si potrà gustare in allegria un aperitivo o una cena sana e leggera, con i dolci colori del tramonto e il verde intenso del parco intorno, ammirando una magnifica vista sulla città.