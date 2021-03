Dal vivo e online: teatro, arte ed esplorazioni urbane negli appuntamenti di Roma Culture

Roma Culture propone una nuova settimana di appuntamenti culturali. Sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma tutte le informazioni sugli eventi delle istituzioni culturali cittadine e le attività proposte dalle associazioni vincitrici dei bandi triennali Contemporaneamente Roma, Eureka! Roma, Estate romana.

In programma fino al 14 marzo gli appuntamenti gratuiti di Paesaggi Umani. Esplorare la città, raccogliendo storie nelle geografie urbane per una mappa parlante, il progetto di esplorazione urbana partecipata a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Urban Experience. Protagonisti assoluti i walkabout, sia in presenza che online, attraverso i quali esplorare la città ascoltando le voci dei territori e dei suoi protagonisti, in una lettura inedita e non convenzionale della Capitale tramite l’utilizzo di radio-cuffie (per chi parteciperà in presenza) o lo streaming sulla web-radio www.radiowalkabout.it (per chi seguirà online). Si andrà alla scoperta, tra gli altri, del “nido d’amore” di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini a Tor Carbone (10 marzo, ore 11), di luoghi e storie legate al mondo dell’artigianato di San Lorenzo (10 marzo, ore 16) e alla tradizione culinaria al Mercato Testaccio (13 marzo, ore 12). E ancora, un walkabout dedicato a Papa Sisto V (11 marzo, alle 18) e uno a Cristina di Svezia (11 marzo, ore 19). Info e prenotazione: info@urbanexperience.it.

Proseguono le attività promosse da PAV nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe, progetto internazionale multidisciplinare che sostiene e promuove la drammaturgia contemporanea in Europa. Fino alla mezzanotte del 5 aprile si può rispondere alla call rivolta ad autrici e autori, sceneggiatrici e sceneggiatori, attrici e attori dai 18 ai 25 anni, per partecipare al workshop gratuito di scrittura creativa e di improvvisazione tenuto dall’autrice bosniaca Tanja Sljivar, la regista Paola Rota e l’attrice Simonetta Solder. Il workshop, che si svolgerà prevalentemente in lingua inglese su Zoom dal 26 al 30 aprile, muovendo dal testo della Sljivar Come tutte le ragazze libere, realizzerà un vero e proprio cantiere di collaudo della partitura drammaturgica e delle sue possibilità performative. Info e domande di partecipazione (max 8 partecipanti) alla mail projects@pav-it.eu.

Nell’ambito delle iniziative gratuite online dell’Istituzione Biblioteche di Roma, prosegue la rassegna dedicata alle scrittrici dell’attuale scena editoriale Donne in Letterature, realizzata dalla Casa delle Letterature in occasione della Giornata internazionale della donna. Sui canali social dell'istituzione si succederanno le presentazioni editoriali dei libri L’acqua del lago non è mai dolce con l’autrice Giulia Caminito e Yari Selvetella (10 marzo, ore 17); Sembrava bellezza con l’autrice Teresa Ciabatti e Lidia Ravera (10 marzo, ore 18); Biancaneve nel Novecento con l’autrice Marilù Oliva e Elisabetta Mondello (12 marzo, ore 17); Cuore allegro con l’autrice Viola Lo Moro e Ilaria Gaspari (12 marzo, ore 18); Splendi come vita con l’autrice Maria Grazia Calandrone e Laura Pugno (15 marzo, ore 17); Borgo Sud con l’autrice Donatella Di Pietrantonio e Filippo La Porta (15 marzo, ore 18).

Tra le altre iniziative digital delle Biblioteche di Roma da segnalare inoltre: giovedì 11 marzo alle ore 17.30 in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Pierpaolo Pasolini, la presentazione del libro Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni (Settenove, 2020) con la partecipazione dell’autore Lorenzo Gasparrini e Monica Martinelli, modera Marisa Paolucci, scrittrice e giornalista. Sempre giovedì alle ore 17.30 sulla pagina Facebook della Biblioteca Laurentina, Centro culturale Elsa Morante, nell’ambito del progetto In viaggio con Penelope si terrà un incontro in collaborazione con il Municipio IX, nel quale si parlerà delle basi biologiche e antropologiche del vissuto al femminile.

Prosegue questa settimana la programmazione del Palazzo delle Esposizioni che oltre a consentire la fruizione dal vivo delle mostre Quadriennale d’Arte 2020 FUORI e Domani Qui Oggi, proporrà numerosi appuntamenti online. Mercoledì 10 marzo alle ore 10, per PdE Remix, verrà pubblicato sui canali digital dell’istituzione l’incontro con Antonio Michele Stanca La scienza nel mondo vegetale per garantire cibo di qualità a tutti, tenutosi in occasione della mostra DNA. Il grande libro della vita da Mendel alla genomica; giovedì 11 marzo alle 10, sarà la volta invece delle Attività per ragazzi | Quadriennale d’arte 2020, con il sesto incontro per conoscere le opere degli artisti esposti in mostra, dedicato in questa occasione a Petrit Halilaj e Alvaro Urbano. La loro installazione di fiori giganti ha trasformato lo scalone del Palazzo delle Esposizioni in un luogo fiabesco e protettivo, che accompagna i visitatori in un dialogo ravvicinato con la natura.

Al MACRO sono aperte al pubblico tutte le sezioni di Museo per l’Immaginazione Preventiva, il programma ideato dal direttore artistico Luca Lo Pinto con otto nuovi progetti espositivi, che nel loro insieme disvelano le rubriche di una rivista vivente, i cui contenuti andranno a modificarsi nel tempo. Tra questi da segnalare la mostra Wolfgang Stoerchle (1944 – 1976), realizzata da Alice Dusapin per la sezione Aritmici e dedicata ad uno degli artisti più importanti della scena californiana anni ‘70. (Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.museomacro.it).

Al Mattatoio, nel Padiglione 9A è visitabile l’esposizione Fotografia. Nuove Produzioni 2020 per la Collezione Roma a cura di Francesco Zizola che raccoglie circa 130 immagini di 5 grandi protagonisti internazionali della fotografia contemporanea (Nadav Kander, Martin Kollar, Alex Majoli, Sarah Moon e Tommaso Protti) che raccontano la Capitale attraverso il loro sguardo. (Prenotazione e acquisto biglietti su www.mattatoioroma.it).

Diverse le iniziative del Sistema Musei di Roma Capitale promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Alle collezioni permanenti dei numerosi musei e alle mostre già aperte e attualmente visitabili dal lunedì al venerdì, si aggiungono l’ultima tappa di Le altre opere. Artisti che collezionano artisti al Museo Napoleonico (dal 10 marzo all’11 aprile) con le opere di Guendalina Salini, Giuseppe Salvatori, Sandro Sanna, Vincenzo Scolamiero, Donatella Spaziani, Silvia Stucky, Alberto Timossi, Francesca Tulli, Edith Urban e Fiorenzo Zaffina e la mostra Colori dei Romani. I mosaici dalle collezioni capitoline alla Centrale Montemartini (dal 15 marzo al 15 settembre) un’ampia selezione di mosaici delle collezioni capitoline poco conosciuti al grande pubblico.

Appuntamenti digitali gratuiti

Continuano gli appuntamenti digital gratuiti fruibili sui canali web e social. Mercoledì 10 marzo alle ore 16 su Google Suite, la rubrica aMICi online presenterà, a cura di Donatella Occhiuzzi, un tour virtuale al Museo di Roma in Trastevere, attraverso le opere e gli oggetti delle collezioni, dagli acquerelli di Ettore Roesler Franz al mondo di Trilussa. (Prenotazione obbligatoria allo 060608).

Per Musei Aperti: il racconto in diretta dei Marmi Torlonia, ciclo di incontri online dedicato ad alcuni dei temi connessi alla mostra I Marmi Torlonia. Collezionare capolavori, ospitata nelle sale di Villa Caffarelli dei Musei Capitolini, martedì 16 marzo alle ore 18 in diretta sulla pagina Facebook dei Musei Capitolini, Giuseppe Scarpati, archeologo del Parco Archeologico di Pompei, parlerà dei Ritratti di imperatori tra il Museo Torlonia alla Lungara e il Museo Capitolino.

Nel cuore di Villa Borghese, alla Casa del Cinema fino al 31 marzo è aperta al pubblico con ingresso gratuito la mostra fotografica dedicata a Mario Monicelli, a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia. Tanti anche gli appuntamenti online di cultura cinematografica trasmessi ogni giorno alle ore 11 sui canali Facebook e YouTube. Tra questi si segnalano: mercoledì 10 marzo la rubrica sul documentario di Maurizio di Rienzo che propone 50 - Santarcangelo Festival, il nuovo documentario della coppia di autori bolognesi Michele Mellara e Alessandro Rossi. Giovedì 11 marzo per Classicamente Horror, la rassegna nata dalla collaborazione tra Ermitage e Casa del Cinema, il film Dr. Jekyll e Mr. Hyde (1920) di John S. Robertson. Venerdì 12 marzo, per la rubrica Al cinema con un libro. 5 appuntamenti con Bibliotheka edizioni, lo sceneggiatore Enrico Vanzina presenterà il libro E anche questo Natale di Gianluca Cherubini. Sabato 13 marzo, per il ciclo Le parole del cinema, la Masterclass tenuta da Fanny Ardant e Margarethe von Trotta al Bif&st-Bari International Film Festival. Domenica 14 marzo per Voci del teatro verrà riproposto l’incontro tenuto da Giorgio Albertazzi il 12 dicembre 2004 dopo la proiezione del film L’avvocato di Gregorio di Pasquale Squitieri.

Questa settimana il Teatro di Roma propone sulla piattaforma Spreaker con Scienza e Fantascienza dal Valle, il nuovo progetto di Giorgio Barberio Corsetti: nove radiodrammi ad ascolto gratuito basati su racconti tra scienza e fantascienza accompagnati da altrettanti podcast di divulgazione scientifica con contenuti introdotti da esperti, giornalisti e scienziati. Primo appuntamento giovedì 11 marzo alle ore 17 con Come tutte le ragazze libere di Tanja Sljivar, da un progetto di Simonetta Solder, Silvia Gallerano e Paola Rota. Una commedia sulla necessità di realizzare la propria sessualità e decidere sul proprio corpo.

Dal Teatro Torlonia continuano i laboratori gratuiti di scultura e creazione di Fatti a mano, a cura di Fabrizio Pallara e con la guida in streaming di artisti di volta in volta diversi: venerdì 12 marzo alle ore 17 sul canale YouTube sarà trasmesso Stampemobili a cura di MOOK, che permetterà ai partecipanti di creare una vera e propria scultura mobile danzante, attraverso l’uso di stoffe, carte, cartoncini, legno, plastica e materiali vegetali.

Per la grande musica venerdì 12 marzo alle 20.30 concerto in live streaming gratuito su www.santacecilia.it/streaming con Antonio Pappano che dirigerà l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella prima assoluta di Repression di Yikeshan Abudushalamu, compositore Uiguro (etnia turcofona di religione islamica che vive nel nord-ovest della Cina). La serata prosegue con il Concerto per violino e orchestra op. 64, opera della maturità di Felix Mendelssohn, interpretato da un virtuoso dello strumento come il violinista russo Maxim Vengerov. A concludere il concerto, l’Orchestra diretta da Pappano eseguirà la Suite n. 3 di ?ajkovskij.

Continua la programmazione online dei Teatri in Comune, all’interno della quale si segnalano questa settimana i nuovi appuntamenti della rassegna gratuita Tutti insieme a Teatro, realizzata dal Teatro Tor Bella Monaca. Sabato 13 marzo alle ore 18, in streaming sul canale YouTube del teatro, verrà presentato lo spettacolo di Nogu Teatro Preside Grugno: scuola in pericolo, liberamente tratto dal fumetto che vede come protagonista Capitan Mutanda, mentre domenica 14 marzo alle ore 18 un grande classico: Giacomino e il fagiolo magico con la compagnia Nomen Omen. Spazio alla musica domenica 14 marzo alle 11.30 con la rassegna Domeniche in musica a cura del M° Alfredo Santoloci: in streaming su MYmovies.it SDC Jazz Duo, con Simone Di Cataldi al pianoforte e Stefano Nunzi al contrabbasso.

Il Teatro Villa Pamphilj domenica 14 marzo alle ore 11 invita i bambini dai 5 anni a partecipare in presenza al laboratorio itinerante Bestiarium, un avventuroso tour di Villa Doria Pamphilj alla scoperta di luoghi inaspettati e alla ricerca di mostri mirabolanti, guidati da due eccentrici esploratori, l’egregio Prof. Spadarius (Daniele Spadaro) e la sua aiutante Palombus De Etologus (Francesca Palombo). Costo € 8, max 15 partecipanti, consigliata la prenotazione: 06.5814176, scuderieteatrali@gmail.com.

Sulla pagina Facebook del Teatro Biblioteca Quarticciolo domenica 14 marzo alle ore 18 verrà trasmesso In nome di Dante, una conversazione sui rapporti fra poesia e teatro con Ermanna Montanari e Marco Martinelli del Teatro delle Albe e condotta da Graziano Graziani e con l'introduzione di Valentina Valentini.

Prosegue il ciclo di incontri domenicali online proposti da RIF-Museo delle Periferie e trasmessi in diretta sulla pagina Facebook. Domenica 14 marzo alle ore 10 la curatrice e videoartista Francesca Fini presenta la seconda selezione di opere di videoarte nell’ambito della rassegna New World, dedicata al racconto della città come luogo metaforico di confronto tra interno ed esterno, individuo e paesaggio, cultura e natura; alle ore 11.30, in collegamento dal Teatro Tor Bella Monaca, l’incontro online a cura di Antonio Pavolini, Paesaggi umani. Distillare storie esplorando geografie, realizzato nell’ambito della manifestazione Paesaggi Umani dell’Associazione di Promozione Sociale Urban Experience. Un talk di Carlo Infante, esperto di Performing Media, dedicato all'esplorazione dei paesaggi umani di qualsiasi periferia come gesto politico-poetico.

Per il ciclo Lezioni di Storia – La presa del potere, il progetto ideato dagli Editori Laterza in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma, domenica 14 marzo alle ore 18 dall’Auditorium Parco della Musica di Roma verrà trasmesso online sulla nuova piattaforma AuditoriumPlus il secondo appuntamento: Agrippina, una donna al comando. Il professore emerito di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana Andrea Carandini racconterà la vita di una donna ambiziosa e manipolatrice che usava gli uomini per ottenere il potere. Biglietti 5 euro per singola lezione, 40 euro per l’intera stagione 2021.