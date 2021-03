Roma ricorda Nino Manfredi a 100 anni dalla nascita: consegna della Lupa capitolina ai figli

Roma ricorda il grande Nino Manfredi a 100 anni dalla sua nascita, nel giorno del suo compleanno. Lunedì 22 marzo, nella sala dell'Esedra dei Musei Capitolini la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha fatto omaggio della Lupa capitolina a Roberta e Luca Manfredi, figli dell'artista, in rappresentanza della famiglia Manfredi.

Durante lo streaming, Luca e Roberta Manfredi con la Sindaca Raggi, l'Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, l'amministratore delegato di Rai Com Angelo Teodoli, il Direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, il Direttore di Rai Doc Duilio Gianmaria, il Direttore di Rai Libri Patrizia Cardelli e il Direttore della Comunicazione Rapporti Istituzionali Rai Com Fabrizio Casinelli, hanno ricordato Nino Manfredi anche attraverso il nuovo documentario e il nuovo libro, entrambi opera di Luca Manfredi.

Il documentario - prodotto da Rai Documentari, Istituto Luce Cinecittà e Ruvido Produzioni in collaborazione con Sky Arte e Duque Italia, con il patrocinio di Roma Capitale, del Comune di Minturno - andrà in onda questa sera, 22 marzo, in prima serata su Raidue. Il volume “Un friccico ner core” è scritto da Luca Manfredi ed edito da Rai Libri.

"Nel giorno del suo compleanno - ha dichiarato Virginia Raggi - ricordiamo un artista unico. Lo facciamo con la sua famiglia e - attraverso lo streaming - con i cittadini, i romani che amavano e amano Nino Manfredi. Sono orgogliosa di aver omaggiato a nome della città la sua memoria donando alla figlia Roberta e al figlio Luca la Lupa capitolina. Il cinema - ha infine concluso la Sindaca - è linguaggio universale nel quale Manfredi eccelleva per talento naturale e duro studio, fino a diventarne simbolo nel nostro Paese e nei cuori di tutti noi".