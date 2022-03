Nanni Moretti è tornato a Cinecittà: iniziate le riprese del nuovo film

Dopo aver girato i suoi ultimi film in ambienti reali, Nanni Moretti torna negli studi di Cinecittà. "Il Sol dell'avvenire" è il titolo dell'ultimo lavoro del regista, le cui riprese sono iniziate da poco e che vedrà protagonista un cast italiano ed internazionale.

Nanni Moretti ha scritto "Il Sol dell'avvenire" con Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella e scelto Mathieu Amalric come interprete principale. L'attore francese a inizio anno ha presentato proprio in Italia il film "Stringimi Forte", sua sesta regia, nonché tra i film più apprezzati di Cannes 2021. Nel cast, oltre ad Amalric, anche Margherita Buy, Barbara Bobulova, Silvio Orlando insieme al polacco Jerzy Stuhr (già diretto da Nanni Moretti in Habemus Papam e Il caimano).

Le riprese del film di Moretti a Cinecittà e Cinecittà World

Sui profili social di Nanni Moretti e del cast iniziano a girare alcuni video che mostrano i set dove le riprese sono iniziate. Ci sono gli Studi di Cinecittà dove il regista torna a distanza di anni (a Cinecittà girò "Sogni d'oro" 40 anni fa, più di recente "Habemus Papam"), ma non solo: in questo momento, infatti, stanno girando il film all’interno di una delle aree sosta di Cinecittà World, il parco del cinema e della tv in zona Castel Romano che ha recentemente riaperto le porte con la nuova stagione.

"Il cinema italiano - ha dichiarato Stefano Cigarini, amministratore delegato del parco divertimenti a RomaToday - è di casa a Cinecittà World. Siamo molto felici di ospitare il nuovo film di Nanni Moretti, così come molti altri film che sono passati e che passeranno da questo parco, con la possibilità, in molti casi, di assistere non solo al set, alle riprese, ma anche di partecipare come attori accanto a mostri sacri, ad attori italiani ed internazionali".

Non si sa ancora molto su "Il Sol dell'avvenire", ma, guardando un video pubblicato da Nanni Moretti sul suo profilo Instagram, sembra si tratti di un film ambientato tra gli anni '50 e gli anni '70 che ha a che fare con un circo. Il video condiviso dal regista, infatti, mostra gli abiti di Paola (Margherita Buy), Vera (Barbora Bobulova), Ennio (Silvio Orlando), Emma (Valentina Romani), i costumi di un Analista, quelli di un Direttore di Circo e poi abiti vari, da donna e da uomo anni '50 e anni '70.