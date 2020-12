Le foto storiche raccontano il VII Municipio: una mostra permanente a piazza di Cinecittà

Una mostra fotografica allestita nella sede del VII Municipio a piazza di Cinecittà. Questa la novità di fine anno annunciata dalla presidente del municipio Monica Lozzi e dall'assessore al bilancio Giuseppe Commisso.

Si tratta di una mostra di fotografie storiche di Roma, con un focus particolare sulle zone che ricadono nel Municipio VII. Le oltre 140 foto sono state donate da enti pubblici e privati e vanno dal 1870 fino agli anni '70 del ventesimo secolo.

"Valorizzare un territorio non significa solo curarne il presente - ha commentato la presidente del VII Municipio Monica Lozzi - ma anche ricordarne il passato la sua eredità e la sua storia. E nulla più delle fotografie riesce a farci toccare con mano luoghi e oggetti lontani nel tempo, raccontando eventi, paesaggi e mutamenti sociali".

Un regalo che sarà visitabile da ora e per sempre, ha aggiunto Lozzi con foto dal 1870 agli anni '70 del '900: "Da ora e per sempre sarà possibile 'visitare' strade, quartieri, vie, volti impressi su oltre 140 fotografie storiche esposte a piazza di Cinecittà, Questo prestigioso patrimonio fotografico, che va dal 1870 fino agli anni '70 del ventesimo secolo, ci è stato donato dall'Archivio fotografico storico dell’Ufficio Stampa di Roma Capitale, dall' Archivio Iconografico del Museo di Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dall'Associazione Culturale Roma Sparita. Li ringraziamo moltissimo. Quando l'emergenza sanitaria sarà rientrata, venite pure a farci visita a Cinecittà: chissà che alcuni non si riconoscano in una delle nostre splendide foto...".

Una mostra permanente sottolinea Giuseppe Commisso, assessore al bilancio del Municipio VII di Roma, che rimarrà sempre nella sede di piazza Cinecittà "per cercare di valorizzare al massimo il territorio e come lo si fa se non valorizzando le origini". Un'esposizione che vule raccontare il municipio tra il 1870 e gli il 1970. "Piazza Don Bosco, la Tuscolana, via Appia, Porta Maggiore - sono protagoniste nelle foto esposte, come spiega Commisso - per un totale di 140 foto esposte tra seminterrato e piano terra.