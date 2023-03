Kurios, il Cirque du Soleil "altera la realtà" e incanta Roma

All'inizio dello spettacolo l'orologio segna le 11,11, alla fine segna le 11,12. Nel mentre ci sono circa due ore di spettacolo dove succede tutto ciò che solo nell'immaginazione è possibile, come se la magia si svolgesse in una realtà alternativa. E' "Kurios - Cabinet of Curiosities", il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti e arrivato a Roma lo scorso 21 marzo.

Dentro il Grand Chapiteau a strisce gialle e blu innalzato giorni fa a Tor di Quinto (qui il video) la fantasia ha preso vita grazie ai 50 artisti di 17 nazionalità diverse, alcuni dei quali sono in tournée con il Cirque du Soleil da oltre 15 anni. La famosissima compagnia canadese, che debuttò il 24 aprile 2014, arriva con Kurios alla sua 35esima creazione.

Lo spettacolo

E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione? “Kurios – Cabinet of Curiosities" del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi: “È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”. Si aprono le porte dell’“armadietto” delle curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l'immaginazione e le sue curiosità prendono vita, una ad una, davanti ai suoi occhi. Un mondo capovolto di poesia e umorismo dove il visibile diventa invisibile e le prospettive si trasformano. “Kurios – Cabinet of Curiosities” è un mix geniale di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in puro stile Cirque du Soleil. “Kurios” dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell'immaginazione.

Acrobazie incredibili, giochi suggestivi, effetti speciali si alternano a momenti di ilarità che coinvolgono il pubblico. Una voce d'usignolo accompagna i numeri di scena, insieme alla Kurios Band composta da sei musicisti che si esibiscono dal vivo per mostrare ciò che avviene sul palco. Creature marine, aeroplanini di carta, mani giganti, sedie che salgono da terra e scendono dal soffitto, leoni invisibili, altalene che ondeggiano ad altezze stupefacenti: tutto è incredibilmente assurdo in Kurios tanto da catapultare in quel mondo che tutti, sin da bambini, abbiamo sempre sognato, almeno un po'.

E per la prima volta in assoluto, nelle serate in cui il tempo lo renderà possibile, lo spettacolo vero e proprio sarà anticipato da un numero di benvenuto in cima al tendone: ci saranno 3 artisti che saliranno e accoglieranno gli ospiti suonando e cantando.

La scenografia di Stéphane Roy gioca un ruolo fondamentale nello spettacolo. Kurios è lo spettacolo del Cirque du Soleil con il maggior numero di oggetti di scena, 426 per la precisione. Oltre 120 look di costumi diversi nel guardaroba, oltre 8000 oggetti di costume (compresi accessori, scarpe, parrucche). Tutti gli artisti sono responsabili del proprio trucco ad ogni spettacolo e possono impiegarci dai 40 ai 120 minuti. Il palco scelto per Kurios è uno dei più bassi di tutti gli spettacoli del Cirque du soleil, la scelta è stata presa dal regista Michel Laprise per consentire agli artisti una maggiore vicinanza con il pubblico.

Lo show al momento ha venduto oltre 130.000 biglietti in Italia, è in scena a Roma da martedì 21 marzo e resterà a Tor di Quinto fino a sabato 29 aprile, per poi spostarsi a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio a domenica 25 giugno.