Cirque du Soleil arriva Roma: si alza il tendone di "Kurios - Cabinet of Curiosities" [Video]

Il Cirque du Soleil è arrivato a Roma. In attesa di poter assistere a "Kurios - Cabinet of Curiosities" - il primo show post pandemia dell'incredibile compagnia canadese - lo scorso sabato 11 marzo, a Tor di Quinto si è ufficialmente alzato il tendone che ospiterà lo spettacolo a partire dal prossimo 21 marzo.

Una squadra di oltre 120 lavoratori ha contribuito ad innalzare il Grand Chapiteau costituito per la prima volta in Italia da una tela gialla e blu che, in corrispondenza dei quattro alberi principali, arriva a misurare un’altezza superiore ai 25 metri e dominerà la skyline della capitale fino al 29 aprile.

Intorno al tendone, che è in grado di ospitare circa 2.500 persone, sono stati issati più di 100 pali necessari a completare, entro sei giorni, questo villaggio straordinario dalla superficie di 48.000 metri quadrati.

“KURIOS – Cabinet of Curiosities”, è uno degli show più imponenti della celebre compagnia canadese, prodotto dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti, porterà in scena un percorso di pura fantasia che attraverserà passato, presente e futuro. Vanta un cast di 49 artisti provenienti da 17 paesi diversi, alcuni dei quali sono in tournée con il Cirque du Soleil da oltre 15 anni. Più di 8.000 costumi e 426 oggetti di scena sono stati realizzati per questa produzione, la 35esima dal 1984.

Lo show di Cirque du Soleil Entertainment Group, dopo le date di Roma a Tor di Quinto, si sposterà a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio 2023 a domenica 25 giugno.