Fori Imperiali: spunta la statua di Livia Drusilla

In via dei Fori Imperiali è ‘spuntata’ la statua di Livia Drusilla, volto storico e moglie dell’imperatore Augusto. Il perché è presto detto: sarà lei la protagonista della nuova serie Sky Original in onda su Sky e Now a partire dal 14 maggio. A vestire I panni di Livia Drusilla, Kasia Smutniak.

In una operazione di guerrilla marketing, è stata riprodotta la statua di Livia Drusilla come Opi/Cerere, collocata al museo Louvre di Parigi con lo scopo di suscitare l’interesse dei curiosi, centrando l’obiettivo. Tanti I romani e I turisti che nel corso della giornata si sono avvicinati stupiti alla statua.

La serie è la sintesi di un dramma epico e un racconto contemporaneo, che seguono la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla. La sua incredibile storia ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano.