Sanremo, a Folcast il premio SIAE per il video girato all'ex città del rugby di Spinaceto

Il cantautore romano, in finale tra le Nuove proposte, si aggiudica un premio importante per il videoclip del suo brano "Scopriti"

Da Spinaceto al Teatro Ariston per partecipare con il suo brano "Scopriti" a Sanremo 2021, nella sezione Nuove Proposte. Dopo essere salito sul palco della kermesse canora il 2 marzo scorso ed essersi aggiudicato un posto nella semifinale (che si terrà questa sera, 5 marzo), per Folcast arriva un primo premio.

Il cantautore romano ha vinto il Premio SIAE Roma Videoclip Sezione Nuove 2021 per la sua“Scopriti”.

Il premio per Folcast

Il premio, giunto XVIII edizione e ideato e diretto da Francesca Piggianelli, rende omaggio al connubio tra cinema e musica, valorizzando il videoclip come forma espressiva. E proprio in quest'ottica Roma Videoclip ha deciso di premiare Folcast, per il video di “Scopriti”, diretto da Giacomo Citro.

Il video di "Scopriti" è stato girato presso l’ex città del rugby di Spinaceto, a Roma, ormai diventata una piccola città fantasma dedicata allo sport, che avrebbe visto la costruzione di due campi da rugby, piscine e altre attività. Folcast ne aveva parlato a RomaToday in un'intervista a poche ore dalla partenza del Festival.