Black Friday nei centri commerciali di Roma: dove trovare sconti e promozioni

Annunci pubblicitari online, sulle vetrine dei negozi, sui manifesti affissi in strada. Il Black Friday è ormai alle porte e, anche a Roma, sale la febbre del "venerdì nero" con sconti da capogiro negli stori di abbigliamento, arredamento, elettrodomestici e non solo.

Il primo Black Friday ai tempi del Covid che, quest'anno cade di 27 novembre. Una corsa agli acquisti che dovrà rispettare le file, il distanziamento, il weekend di chiusura, ma senza perdere di vista l'obiettivo: accaparrarsi le offerte più succulente.

Black Friday a Roma

Nei centri commerciali e negli outlet di Roma e dintorni, gli sconti del Black Friday sono già iniziati o stanno per iniziare. Una settimana di promozioni che, in molti casi, è stata allungata a 10 o addirittura 15 giorni, in quest'anno così particolare per l'economia.

Vediamo dove andare a fare shopping a Roma per godere dei vantaggi del Black Friday:

Il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping si tinge di black ed è pronto a stupire i clienti con occasioni mozzafiato in tutti i punti vendita della galleria. Non solo: GranRoma ha in serbo anche un'altra sorpresa per i suoi visitatori: venerdì 27 novembre, dalle 9 alle 19, iscrivendosi alla newsletter in galleria, presso la postazione dedicata, i clienti potranno ricevere una Gift Card da 5 euro in omaggio.

Black Friday a Castel Romano

Il Black Friday a Castel Romano Designer Outlet sarà tutt'altro che caotico e distribuito su due settimane, fino al 30 novembre, con orario d'apertura anticipato alle 9 (tutti i giorni fino alle 20). Oltre 100 i brand aderenti al Black Friday, tra cui Brooks Brothers, Converse, Coccinelle, Dsquared2, Liu Jo, Woolrich, Fossil e tanti altri, con promozioni sui prezzi outlet. Tra le nuove aperture l'eleganza di Luisa Spagnoli (che fino al 30 novembre propone un -30% sul prezzo outlet sulla collezione autunno inverno), il casual-chic wear di Replay, le idee regalo di Thun e la cosmesi naturale de l’Occitane en Provence.

Black Friday alla Rinascente

Sono iniziati i Black Friday Days alla Rinascente. Dal 20 novembre al 30 novembre sono previsti sconti fino al 50% su un’ampia selezione di prodotti in tutti gli store Rinascente, compreso lo Store Online rinascente.it. Svago e shopping tra moda, cosmetica, accessori, design e food. Le promozioni sono aperte a tutti e potranno includere anche prodotti in esclusiva o in limited edition.

Chi non può recarsi in negozio, può partecipare ai Black Friday Days Rinascente e beneficiare delle promozioni acquistando su rinascente.it oppure tramite Rinascente On Demand, il servizio che provvede a ricercare i prodotti segnalati dai Clienti e a spedirli ovunque desiderino.

Black Friday a Cinecittadue

Tante le promozioni nel venerdì nero a Cinecittadue. "Black is Back" comunica il centro commerciale in viale Palmiro Togliatti. Dal 50% da Calvin Klein a l 70% da Bluespirit, numerose le promozioni nei negozi del centro venerdì 27 novembre.

Black Friday a Porta di Roma

Black Friday anche a Porta di Roma. Fino al 30 novembre le promozioni interesseranno la maggior parte degli store all'interno del centro commerciale in zona Bufalotta. Dall'abbigliamento e gli accessori per bambini Prenatal, ai profumi e ai prodotti make up da Douglas e, ancora, gioielli, moda uomo e donna, calzature, accessori per la casa.

Black Friday da Aura

Dal 18 novembre al 4 dicembre Black Friday anche al centro commerciale Aura. Ben 17 giorni di sconti e promozioni speciali nei negozi del centro commerciale. E' possibile conoscere in anticipo gli sconti sul sito ufficiale del centro commerciale Aura.

Black Friday da Salario Center

Il Salario Center segnala la Black week da Cisalfa, attiva fino al 30 novembre. Sconti fino al 50% sull’abbigliamento e le calzature per lo sport e il tempo libero dei migliori brand!

Black Friday al Casilino

Settimana "Black" anche al Centro commerciale Casilino. Dal 23 al 27 novembre gli store hanno preparato offerte e promozioni. Il centro commerciale annuncia "prezzi bassi come mai visti prima".

Black Friday da Eataly

E' Black Friday anche da Eataly con una promozione particolare dedicata ai dolci di Natale. Venerdì 27 novembre, infatti, scatta il "Panettone Day" un unico giorno in cui godere di uno sconto speciale del 20% su oltre 50 varietà e marche di panettoni e pandori in vendita da Eataly.

Promozioni previste anche in tutti gli altri centri commerciali e outlet della Capitale e in alcuni megastore di elettrodomestici, calzature, abbigliamento per sportivi. Si ricorda che, nel rispetto degli ultimi dpcm, centri commerciali e megastore resteranno chiusi nel weekend.