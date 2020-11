Arriva il Black Friday a GranRoma

Il Black Friday quest’anno cade il 27 novembre e, come ogni anno, porta con sé tante imperdibili offerte in ogni categoria di mercato.

Anche il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping si tinge di black ed è pronto a stupire i suoi clienti con occasioni mozzafiato in tutti i punti vendita della Galleria. Ma non solo, perché GranRoma ha in serbo anche un’allettante sorpresa per i suoi affezionati visitatori: venerdì 27 novembre, dalle 9 alle 19, iscrivendosi alla newsletter in Galleria, presso la postazione dedicata, i clienti potranno ricevere una Gift Card da 5 euro in omaggio.

Andare a caccia di occasioni nel giorno del Black Friday sarà ancora più entusiasmante con la Gift Card in regalo.

GranRoma Gift Card può essere utilizzata nei 100 negozi del Centro per l’acquisto di capi all’ultimo grido presso negozi alla moda come Zara, Scarpamondo e H&M, oppure per accaparrarsi il device di ultima generazione da MediaWorld, o per abbellire la propria abitazione con prodotti di design e mobili d'arredo proposti da Maison du Monde.

E se lo shopping dovesse mettere appetito, GranRoma Gift Card può essere spesa anche nelle 10 aree ristoro del Centro Commerciale che, grazie alla vasta varietà di offerta, riesce a soddisfare i gusti di tutti: tra Burger King, Calavera Rapido, Capatoast Toasteria, Roadhouse e tanti altri i clienti hanno l’imbarazzo della scelta per rendere i loro pasti unici e indimenticabili.

Cancellare ogni impegno per venerdì 27 novembre è d’obbligo per dedicarsi una giornata intera in compagnia delle offerte da sogno. GranRoma... Gran Shopping!