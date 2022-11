Un premio inferiore a quello dei colleghi spagnoli: da Zara a Pull & Beer ondata di proteste

“L’azienda discrimina i dipendenti italiani, a loro un premio inferiore a quello destinato ai colleghi spagnoli”. Così Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs sull’atteggiamento di Inditex ITX che rappresenta i marchi Zara, Zara Home, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho, Bershka e Massimo Dutti.

La potesta dei lavoratori di Zara, Bershka e Pull&Beer

Il gruppo avrebbe infatti erogato ai propri dipendenti a tempo pieno dei buoni spesa per un valore di 500 euro, riparametrati per i part/time a seconda della percentuale di ore svolte per tutti i lavoratori sino al terzo livello di inquadramento. Un valore decisamente inferiore di quanto previsto dal Decreto Legge Aiuti, già attuato da moltissime aziende prevedendo la cifra di 600 euro per tutto il personale. La contestazione arriva all’indomani della rottura al tavolo della trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (CIA) e della notizia che lo stesso gruppo, per i propri addetti del circuito spagnolo, ha erogato premialità per un valore di 1000 euro.

“I dipendenti del gruppo ITX Italia rivendicano quindi le stesse forme di premialità emesse altrove e non vogliono sentirsi inferiori a nessuno” - scrivono i sindacati che nell’ultimo incontro con l’azienda per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, avevano richiesto varie forme di premialità per i lavoratori, compreso l’erogazione di 600 euro una tantum scontrandosi però con una chiusura totale su qualsiasi forma premiante.

"Potete scontare tutto ma non noi"

“Il gruppo Inditex è il terzo gruppo mondiale per ricavi nel settore del retail, traguardo raggiunto anche con l’impegno dei lavoratori italiani che deve essere riconosciuto. Questa differenziazione tra Italia e Spagna e la chiusura totale del responsabile del personale di ITX Italia è assurda e inaccettabile”. Soprattutto alla luce di un fatturato che ha fatto registrare un + 41% di utili. Da qui la protesta delle lavoratrici e dei lavoratori proprio nei giorni dedicati al Black Friday, ribattezzati ‘Black Days’ ossia ‘giorni neri’. “Potete scontare tutto, ma non noi” - lo slogan scelto. In molti punti vendita braccia incrociate e personale fuori dai negozi con cartelli di contestazione in mano.