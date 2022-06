Invimit, all'asta appartamenti e locali commerciali: gli immobili sono in tutta Roma

Sono decine le unità immobiliari che Invimit Sgr ha messo all’asta nella sola città di Roma. In vendita ci sono sia appartamenti che locali commerciali, cantine, uffici e qualche deposito. Ci sono anche garage ed alcune autorimesse, una delle quali con una superficie superiore ai 500 metri quadrati.

Le unità immobiliari all'asta

Locali ed appartamenti sono distribuiti in tutta la città, dalla Garbatella a Montesacro, passando per Marconi, la Balduina ed anche l’Esquilino. I prezzi vanno da 140mila euro per 68mq in via Ottobono ai 590mila per un seminterrato di 144mq in via Bolzano, solo per citare gli esempi di due appartamenti. I prezzi fissati come base d’asta e le metrature, però, sono di ogni tipo.

Invimit SGR S.p.A., società di gestione del risparmio partecipata al 100% dal ministero dell’economia e delle finanze, prosegue così il percorso di attuazione degli obiettivi di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Lo fa mettendo in vendita, nel Lazio 104 unità (la gran parte delle quali nel comune di Roma tra abitazioni e uffici, , per un controvalore di circa 47,8 milioni di euro. Ci sono anche tre appartamenti cielo terra. La Società inoltre propone in locazione nella regione lazio anche 64 unità a destinazione terziaria - commerciale e direzionale - con contratti di sei anni, rinnovabili.

Visite ed incanto

E' possibile visitare gli immobili messi all'asta fino a 10 giorni prima della scadenza dei termini che sono indicati sul portale di Invimit. Per fissare un appuntamento occorre contattare il numer verde 800.190569. Al sopralluogo possono partecipare massimo due persone. Al numero verde o all'email vendit@invimit.it è possibile ottenere ulteriori notizie sulle vendite. Per gli immobili su cui siano inviate più offerte, si dovrà procedere all'incanto. Gli offerenti che ne fanno parte potranno effettuare rilanci per importi incrementali non inferiori all’1% e non superiori al 5% del prezzo base del rilancio; i rilanci saranno effettuati ad intervalli temporali di 3 minuti

L'operazione

“L’asta degli immobili di quest’anno si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico di Invimit, che nell'ultimo triennio ha raggiunto un valore di oltre 350 milioni di euro di venduto - ha dichiarato Giovanna Della Posta AD di Invimit - Siamo un ponte tra i soggetti pubblici e il mercato del real estate, grazie al nostro approccio basato su trasparenza, semplicità e affidabilità.” ha concluso Della Posta. “La piena valorizzazione dello straordinario patrimonio immobiliare italiano - ha dichiarato Trifone Altieri, Presidente di Invimit - è uno strumento chiave per il rilancio attuale e futuro del Paese. Siamo dunque orgogliosi di poter contribuire in prima linea, con iniziative come questa, alla ripartenza economica e immobiliare italiana, interpretando un ruolo da protagonista attivo negli obiettivi di riduzione del debito pubblico”.