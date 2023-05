Un weekend di eventi all'Apple via del Corso: incontri gratuiti sul mondo delle app

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio presso l’Apple Via del Corso (via del Corso 181-188), si terranno le sessioni Today at Appl con l’evento “Apps for the Future”.

Questo weekend propone quattro incontri gratuiti sul mondo delle app permettendo ai partecipanti di incontrare sviluppatori e sviluppatrici ed esplorare i processi creativi con attività pratiche.

La tre giorni nel mondo delle app Apple partirà venerdì 26 maggio con “Spotlight” l’incontro (ore 18:00-19:00) che mette al centro l’esperienza degli ex studenti della Apple Developer Academy. Questo incontro è rivolto agli appassionati del coding che avranno la possibilità di esplorare il processo creativo alla base di app come TruSteppy e Sunlitt.

Sabato 27 maggio (ore 11:00-12:30) fari puntati si terrà il “Lab app” l’incontro riservato al video editing su app come “Splice” di Bending Spoons e “Jelly Juice” della romana redBit Games. Ai partecipanti sarà mostrato come usando la funzione chroma-key su iPad si possa scontornare le figure e inserirle su nuovi sfondi animati. Nel pomeriggio invece spazio ai videogames infatti partendo dal prodotto di punta di redBit, Jelly Juice, verrà realizzato con Procreate su iPad lo sketch di un personaggio, provando a elaborarlo fino al concept finale.

La mattina di domenica 28 maggio (11:00-12:30) e sarà dedicato ai più piccoli. Infatti insieme a con Smart Tales e Marshmallow Games, che racconterà e farà provare questa innovativa realtà italiana che crea app interattive per bambini nel settore del gaming e dell’edutainment.

Evento conclusivo, domenica 28 maggio (ore 16:00-17:30) incentrato sulle app legate a salute e benessere come 4books, Buddyfit e Serenis.