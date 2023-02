Nasce lo sportello Fit-Cisl di assistenza ai lavoratori vittime di mobbing

Mercoledì 15 febbraio presso la Stazione Lavoro (in via di San Giovanni in Laterano 94) la Fit-Cisl ha annunciato l'apertura dello “Sportello Mobbing-Disagio lavorativo-Stress da lavoro correlato”.

Lo sportello apre presso il rifugio urbano aperto dalla Fit-Cisl del Lazio per i rider e i lavoratori fragili e in difficoltà, e servirà a fornire assistenza ai lavoratori che si trovano in situazioni lavorative disagevoli e di mobbing. Per contattare lo sportello si deve scrivere una mail a mobbing@cisl.it e prenotare un appuntamento online o, se è il caso, presso la Stazione Lavoro.

Marino Masucci, segretario generale della Fit-Cisl del Lazio sottoliena l’importanza del sindacato e del non far sentire solo chi vive situazioni di difficoltà sul lavoro: “Vogliamo contribuire alla diffusione di una cultura del benessere e della bellezza sul lavoro. È dimostrato che le cattive relazioni, il tecnostress e l’insoddisfazione dei lavoratori riducono l’efficienza e la produttività delle aziende”.