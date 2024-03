Turista accerchiato e borseggiato nella calca della metro

Derubato da due ladri sul vagone della metro. Accerchiato e distratto dalla calca presente sul convoglio è stato alleggerito del portafoglio che aveva nella giacca. Due manolesta osservati da vicino dalla polizia che li ha poi fermati recuperando la refurtiva.

Sono stati gli agenti della polizia ferroviaria ad arrestare i due ladri mentre si trovavano a bordo di un convoglio metropolitano della linea A proveniente da Ottaviano e diretto verso lo scalo capitolino di Termini. Alla fermata Repubblica hanno notato, a bordo di una carrozza, due individui accerchiare in maniera palesemente sospetta un turista presente sul convoglio, particolarmente affollato.

Entrambi i soggetti sono stati riconosciuti dai poliziotti, perché già fermati in altre circostanze sempre assieme, a bordo di convogli metropolitani e tratti in arresto in precedenza per reati contro il patrimonio. Durante le fasi della salita/discesa nella stazione di Repubblica i borseggiatori - favoriti dalla ressa venuta a crearsi - sono entrati in azione e, mentre uno è riuscuti a sottrarre il portafoglio celato all’interno del giubbino di un ignaro viaggiatore che aveva di fronte, l’altro lo ha passato poi al proprio complice. Poi la fuga dal convoglio al fine di guadagnarsi l’impunità.

Gli agenti hanno bloccato i ladri mentre tentavano di disfarsi del portafoglio appena rubato, poi recuperato in terra. La refurtiva, consistente nella somma di 250 euro, varie carte di credito e documenti è stata restituita integra al legittimo proprietario che ha formalizzato la querela dell’accaduto. Per i due ladri è stato convalidato l’arresto e per uno dei due è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Roma.

Sempre gli agenti della squadra di polizia giudiziaria hanno arrestato un terzo borseggiatore per il reato di furto aggravato di un cellulare, ai danni di una turista bulgara. In particolare un agente della polizia ferroviaria, libero dal servizio, mentre si trovava a bordo di un convoglio della metro linea A, ha notato un uomo che a bordo di una carrozza, nel tratto tra le stazioni Barberini e Termini si è avvicinato a un gruppo di turisti stranieri, in modo da non essere osservato.

Mantenendo la mano sinistra dentro una borsa di colore nero, ha allungato il braccio destro verso lo zaino di una viaggiatrice. In prossimità della fermata Termini il ladro, approfittando della folla che si era avvicinata alla porta per scendere dal convoglio, con un gesto repentino si è appropriato con destrezza di un cellulare e con indifferenza ha cercato di allontanarsi verso le scale mobili che portano all’uscita della metro, ma è stato bloccato dall'agente intervenuto.

La refurtiva, del valore di 1.000, è stata restituita alla proprietaria dopo la formalizzazione della prevista denuncia/querela negli uffici della polfer. Arresto convalidato per il soggetto che è stato portato in carcere.