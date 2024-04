Rapinano uomo nell'androne di casa, picchiati dalla vittima perdono il cellulare durante la fuga

Due ladri maldestri. Picchiati e messi in fuga dalla vittima hanno perso il telefono cellulare favorendo così le indagini della polizia. Due uomini, entrambi di Tivoli, in trasferta a Roma nella zona dell'Esquilino, a due passi dal Colosseo.

I fatti risalgono allo scorso 10 marzo, data in cui gli investigatori del commissariato Esqulino hanno raccolto le dichiarazioni di una vittima di tentata rapina perpetrata poco prima. La stessa, nello specifico, ha riferito che mentre rientrava, nel cuore della notte, all’interno dell’androne del palazzo in cui abitava in via Angelo Poliziano, è stato aggredito alle spalle da due uomini con molteplici pugni al volto e al torace al fine di sottrargli gli effetti personali.

Ne è nata una vera e propria colluttazione, nel corso della quale i due aggressori sono riusciti a strappare la tasca della giacca, frugando poi all’interno, senza tuttavia riuscire ad asportare nulla. La vittima, nel tentativo di difendersi, ha morso un dito a uno dei due uomini e colpito con un pugno l’altro, ferendolo con le chiavi che aveva in mano.

I due aggressori pertanto, non riuscendo nel loro intento, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Il rinvenimento di un telefono cellulare nella vicina via Mecenate, una delle strade limitrofe al luogo del fatto, che i due uomini hanno percorso durante la fuga, insieme ad altri riscontri investigativi, ha permesso di identificare i due aggressori.

Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, hanno consentito al pubblico ministero di chiedere e ottenere, dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, l’emissione di una misura cautelare a carico dei 29enni. Mentre l’ordinanza è stata notificata inizialmente solo a uno dei due uomini, il complice si è reso irreperibile ed è stato rintracciato il giorno dopo a Tivoli, provincia nord est della Capitale.

Durante le indagini volte al rintraccio del secondo destinatario della misura è stata inoltre perquisita a Palombara Sabina l’abitazione di un 49enne amico del “ricercato” il quale avrebbe aiutato il 29enne a nascondersi. All’interno del veicolo di proprietà di quest’ultimo, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish per un totale di circa 90 grammi. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La procura di Tivoli ha chiesto e ottenuto dal Gip la convalida dell’arresto. A suo carico è stata inoltre inviata alla procura un’informativa di reato per favoreggiamento.