Incidente via di Boccea, moto con a bordo due giovani si schianta. Morto un 21enne

Un giovane di 21 anni, cittadino italiano, è morto in seguito ad un incidente stradale su via di Boccea, all'incrocio con via di Torrevecchia.

Incidente mortale a via di Boccea

Il sinistro è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino di domenica 28 aprile. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si trovava con un suo coetaneo a bordo di una moto, una Zontest Zt 125, percorrendo via di Boccea. All'improvviso, per cause ancora da accertare, il guidatore ha perso il controllo e il mezzo si è schiantato.

Indagini in corso

Sul posto operatori del I Gruppo Prati e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il 21enne senza successo. L'altro passeggero è rimasto illeso. Sono in corso le indagini della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.