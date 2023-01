Termini sorvegliata speciale: stretta dopo l'accoltellamento in stazione

In attesa delle disposizioni della prefettura (oggi ci sarà il comitato tecnico per la sicurezza), lunedì pomeriggio i carabinieri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nell'area della stazione Termini e le vie circostanti fino a tutta piazza dei Cinquecento, dove in questi giorni è numerosa la presenza dei turisti in transito per le festività natalizie e di fine anno e, soprattutto, dove il 31 dicembre una turista israeliana è stata accoltellata.

L'attività rientra nell'ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal comando dell'Arma di Roma in linea con l'azione voluta dal prefetto Bruno Frattasi. Nel corso dell'attività i militari hanno denunciato a piede libero cinque cittadini stranieri mentre 9 persone sono state sanzionate amministrativamente.

Quattro persone sono state denunciate, poiché pizzicate in violazione del divieto di ritorno nel comune di Roma, emesso nei loro confronti mentre una è stata sorpresa dai militari mentre molestava i viaggiatori all'interno della stazione Termini, avvicinandosi con insistenza, richiedendo loro l'elemosina ed offrendo "assistenza" nei pressi delle biglietterie.

Altre 9 persone, infine, sono state sanzionate amministrativamente dai carabinieri, di queste 8 per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini con contestuale emissione dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area, e una poiché trovata in possesso di modiche quantità di droga ad uso personale.