Spari a Roma, agguato contro un Casamonica: i colpi contro l'abitazione in pieno giorno

Almeno tre colpi di pistola esplosi stando alle fonti ufficiali, di più secondo i residenti che hanno sentito più di cinque "botti". A Roma si torna a sparare e nel mirino di chi ha fatto fuoco questa volta c'era un personaggio dal cognome pesante, un Casamonica.

Bersaglio era infatti Walter Casamonica, 44 anni di Albano Laziale e residente ormai da tempo nella zona della Romanina. Un nome noto alle forze dell'ordine, non uno degli esponenti di spicco, ma comunque uno di quelli attenzionato da polizia e carabinieri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma è stato solo un caso. I proiettili hanno danneggiato l'abitazione della vittima.

I colpi in pieno giorno

I fatti sono andati in scena nel pomeriggio di sabato. Due uomini in sella a uno scooter si sono avvicinati verso l'abitazione di Walter Casamonica, uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato. I proiettili hanno danneggiato una finestra e il controsoffitto della casa. Sentiti quei "botti", i residenti hanno allertato il numero unico per le emergenze. D'altronde alle 17 di sabato pomeriggio, grazie al sole di fine aprile, era pieno giorno e in molti, tra chi era in strada e chi in casa, hanno potuto ascoltare il rumore di quei colpi.

Le indagini

Gli agenti della polizia di Stato accorsi hanno appurato subito che nessuno era rimasto ferito, così come in pochi istanti hanno capito chi fosse il bersaglio di quegli spari, Walter Casamonica. Il 44enne avrebbe raccontato di non aver sentito nulla e che non sapeva il perché dell'aggressione. Un copione già sentito.

La polizia scientifica, al lavoro per recuperare i primi indizi, ha repertato i bossoli. Gli investigatori della squadra mobile lavorano per ricostruire i contorni di quello che pare proprio un agguato. Al momento ogni pista viene battuta.