Maxi furto in pieno giorno: smurano cassaforte e portano via bottino da 200mila euro

Colpo grosso in un appartamento di Prati. Erano circa le ore 14 di oggi, domenica 28 aprile, quando ignoti si sono introdotti in un’abitazione del quartiere e con l’ausilio di una smerigliatrice hanno smurato la cassaforte appropriandosi di un cospicuo bottino.

Cassaforte smurata in un appartamento di Prati

I ladri hanno portato via 50mila euro in contanti e gioielli per un valore di 150mila euro. Secondo le prime ricostruzioni i malviventi, che hanno agito in pieno giorno, sarebbero passati dal terrazzo forzando poi una finestra.

Oltre al contenuto della cassaforte non sono stati rubati altri oggetti in casa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Borgo e la Scientifica per i rilievi. A condurre le indagini saranno gli agenti del commissariato Prati.