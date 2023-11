Taxi abusivo alla stazione Termini, bloccato dopo inseguimento

Ancora caccia a taxi ed Ncc abusivi a Roma, questa volta nei pressi della stazione Termini. In Piazza dei Cinquecento, un uomo ha adescato una passeggera in arrivo al principale hub ferroviario di Roma e le ha offerto un servizio di piazza con conducente, facendola salire a bordo della sua auto, una Fiat Panda di colore nero, in sosta all'interno degli stalli riservati ai taxi di via Giolitti.



Quando una pattuglia di carabinieri del nucleo dcalo Termini, che aveva notato i suoi movimenti, si è avvicinata per verificare il conducente abusivo ha spinto il piede dell'acceleratore effettuando manovre pericolose sia per i militari dell'Arma che per gli utenti della strada e pedoni in transito in quel momento. I carabinieri sono comunque riusciti a fermarlo poco dopo e lo hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a un pubblico ufficiale e multato perché senza licenza.