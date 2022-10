Ritrovata in Centro a Roma: era scomparsa a settembre da Bari

Scomparsa dalla Puglia un mese fa è stato trovata in centro storico a Roma. In stato confusionale, la donna è stata riconosciuta dalla polizia e poi trasportata in ospedale. A tirare un sospiro di sollievo i familiari di una 36enne, sparita da Bari. Era lo scorso 27 settembre. Denunciata la scomparsa della donna, il caso era stato reso noto anche nell'ultima puntata di Chi l'ha visto? Nella serata di mercoledì 26 ottobre il lieto fine delle ricerche, con la donna ritrovata poco distante dal Parlamento.

Sono stati gli agenti del commissariato Trevi e Villa Glori della polizia di Stato a rintracciare la 36enne pugliese mentre si aggirava in stato confusionale in via dei Prefetti, a due passi dalla Camera dei Deputati, nel rione Campo Marzio. Avvicinata dagli agenti la donna non ha fornito spiegazioni. Identificata nella 36enne scomparsa da Bari lo scorso fine di settembre è stata affidata alle cure del personale del 118 ed accompagnata all'ospedale Santo Spirito per accertamenti.

Informati i familiari della 36enne, gli stessi sono arrivati nella Capitale dove hanno potuto riabbracciare la 36enne.