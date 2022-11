Lo skipper che lavora in "nero" e prende il reddito di cittadinanza

Per tutta l'estate avrebbe fatto lo skipper facendosi pagare in "nero" e continuando così a percepire il reddito di cittadinanza. A finire nei guai un romano sospreso nel suo raggiro dalla guardia di finanza.

Secondo quanto ricostruito dai militari della sezione operativa navale e dell'ispettorato territoriale del lavoro, l'uomo la scorsa estate organizzava gite in barca verso Ponza. Soltanto a seguito di accertamenti scaturiti dall'incrocio delle informazioni sullo stato patrimoniale e reddituale, l'uomo è risultato che facesse lo skipper in "nero" per una società di noleggio nonostante fosse percettore del reddito di cittadinanza dal mese di gennaio 2022.

Non solo. Il romano risulta anche come rappresentante legale e socio amministratore di due società di capitali. Da qui è scattata la segnalazione alla competente autorità giudiziaria per la mancanza di requisiti del beneficio sociale e la contestuale segnalazione all'Inps per l'immediata interruzione dell'erogazione del beneficio e per l'avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, pari a circa 5.700 euro.