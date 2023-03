Rapina il supermercato brandendo un coltello, clienti in fuga impauriti

Il giorno prima il furto, quello dopo la rapina. Un malvivente armato di coltello che ha messo in fuga i clienti del supermercato preso di mira che impauriti sono usciti in strada chiedendo aiuto agli agenti della polizia locale. Succede in un supermercato In's della via Tiburtina. A finire in manette un cittadino marocchino di 42 anni.

Sono stati gli agenti della polizia locale dei gruppi Sapienza e Tiburtino, impegnati in altri servizi d’istituto, a ricevere la richiesta d'intervento dopo aver visto i clienti spaventati uscire di corsa dal punto vendita. All’interno, il 42enne con precedenti penali e privo di documenti di identificazione, una volta scoperto dal personale di vendita con buste piene di merce rubata, ha tentato di brandire un coltello e di aggredire chi volesse ostacolarlo nel suo intento.

A differenza del giorno precedente, in cui era riuscito a farla franca ma era stato comunque ripreso dalle telecamere dell’attività commerciale, questa volta è stato tratto in arresto per il reato di furto, resistenza e danneggiamento. Il coltello è stato posto sotto sequestro.