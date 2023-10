L'omicidio nell'ex città del rugby, denunciato un 50enne. Sul "tempio abbandonato" di Spinaceto l'appello della minisindaca

Colpito più volte al volto e alla testa, fino a crollare a terra, privo di conoscenza, in fondo ad una rampa di scale. Poco dopo è morto all'ospedale Sant'Eugenio. Sono gli ultimi istanti di vita di un senza dimora romeno di 56 anni. Aggredito, pestato brutalmente in uno dei tanti "tempi dell'abbandono romano". Un vero e proprio omicidio che porterebbe la firma di un altro senza dimora, di 50 anni, individuato grazie alle indagini lampo condotte dagli agenti del commissariato Spinaceto.

Sarebbe lui il responsabile della brutale aggressione, compiuta a mani nude. Sul corpo della vittima, infatti, non sono stati trovati segni di accoltellamenti o di spari. Portato al Sant'Eugenio, dove è poi deceduto, la vittima presentava la frattura delle ossa nasali e una frattura cranica, segni di un brutale pestaggio. Gli investigatori sin da subito hanno concentrato le proprie attenzioni nei confronti di un 50enne, connazionale della vittima. Anche lui senza dimora, sarebbe stato indicato da alcune testimonianze raccolte come il possibile autore dell'aggressione poi sfociata in omicidio. Nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà con l'accusa di omicidio, segnale di un quadro accusatorio non del tutto solido. Da chiarire infatti il movente e da accertare se abbia agito da solo o meno.

"Quello che è successo è drammatico"

Intanto l'omicidio riaccende i fari sull'ex Città del Rugby, una delle cattedrali dell'abbandono di Roma. E' la minisindaca Titti Di Salvo a lanciare l'allarme. "Quello che è successo è drammatico. La Città del Rugby deve essere al più presto bonificata. E vigilata da un presidio delle forze dell'ordine". "Ci vuole un progetto strutturale di rigenerazione. Proprio poco tempo fa a settembre abbiamo fatto li un sopralluogo con l'assessore Zevi. Parliamo di una struttura potenzialmente bellissima ma più che degradata. Per risanarla e aprirla al territorio sono necessarie molte risorse. Penso potrebbe diventare 'la città delle donne dello sport' che manca. Per realizzarla è necessaria la mobilitazione di risorse pubbliche e private intorno ad un progetto che deve vedere insieme Governo, Regione e Comune di Roma. Rivolgo un appello per un tavolo congiunto alla presidente del Consiglio che è cittadina del nostro Municipio, al ministro dello sport Abodi, al Coni e al suo presidente Malagò, oltre che alla Regione e naturalmente al Comune di Roma".

L'ex Città del Rugby

L'ex Città del Rugby si trova tra via Augusto Renzini e la via Pontina. Tra le prime convenzioni ad essere firmate, l’ex Punto verde qualità doveva diventare una sorta di tempio per la palla ovale. In aggiunta il progetto prevedeva di realizzare una foresteria e, soprattutto, un impianto per la pratica del pattinaggio. I lavori, avviati e realizzati in massima parte grazie alle generose fidejussioni garantite dal Comune, sono fermi dai tempi dell’amministrazione Alemanno. L’area, diventata oggetto di ripetute occupazioni, si presente estremamente degradata.

La concessione del Punto verde qualità è stata revocata da ormai sette anni. A dispetto del tempo trascorso, si legge nel provvedimento portato in aula, l’amministrazione capitolina non ha assunto quei provvedimenti che avrebbero limitato situazioni di pericolo anche per la cittadinanza residente. Provvedimenti che, inoltre, avrebbero evitato che l’area ed i beni presenti fossero esposti all’incuria ed al degrado più totali, a continui e reiterati furti e danneggiamenti, nonché alla loro occupazione.

Il complesso, nato con la duplice intenzione di valorizzare il vicino Parco Campagna e di dotare il quartiere di nuovi servizi, è inoltre diventato un ricettacolo di rifiuti, che vengono sversati all’interno ed intorno all’area del punto verde qualità, come ripetutamente segnalato da cittadini e comitati di zona.