Omicidio a Roma: uomo aggredito e ucciso all'ex città del Rugby

Omicidio a Roma. Un uomo è stato trovato in terra sanguinate questa mattina nell'ex Città del Rugby di Spinaceto. In condizioni disperate il 56enne è deceduto dopo il trasporto in ospedale.

L'intervento dei soccorsi nella mattina di domenica 15 dicembre in via Augusto Renzini, strada parallela alla via Pontina, a Roma sud. In terra un uomo in fin di vita, in una pozza di sangue. Trasportato d'urgenza dal personale del 118 al Sant'Eugenio per lui non c'è stato nulla da fare, identificato in un cittadino romeno i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Spinaceto e gli investigatori della polizia scientifica. Senza ferite riconducibili a colpi d'arma da fuoco, né a coltellate o armi da taglio, l'ipotesi è che possa essere stato vittima di un pestaggio, ma non si esclude che possa essere stato coinvolto in una rissa.

Al momento tutte le ipotesi sono aperte con la polizia a lavoro per individuare i responsabili o il responsabile dell'aggressione costata la vita all'uomo. Un giallo, sul quale stanno cercando di dare delle risposte gli inquirenti.