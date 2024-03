Sfruttano i lavori in corso e occupano un appartamento

C'erano i lavori in corso, ma questo non è servito a scongiurare un tentativo di occupazione. Mentre l'Ater aveva inviato una ditta preposta per il rifacimento di un alloggio popolare da assegnare agli aventi diritto, alcune persone hanno provato a occuparlo. I fatti si sono consumati lo scorso mercoledì al Corviale, all'interno del Serpentone.

Gli occupanti, approfittando dei lavori di ristrutturazioni, erano entrati in casa cambiando la serratura e mettendo davanti alla porta d'ingresso un cancelletto di ferro come protezione. Alcuni residenti che avevano sentito rumori all'interno dell'appartamento, hanno allertato gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale.

All'arrivo degli agenti nella casa occupata però non c'era già nessuno. Oltre al sequestro dell'immobile, sono state avviate ulteriori indagini per risalire ai responsabili dell'occupazione.