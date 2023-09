Caccia al pirata della strada che ha ucciso Mary Grace Duque. L'ambasciata filippina in pressing sui vigili

Un'intera comunità sotto choc. Amici e parenti stretti nel dolore che diventa rabbia nel pensare che il responsabile della morte di Mary Grace Catubay Duque è ancora libero. La comunità filippina è attonita: a tre giorni dall'incidente costato la vita alla loro connazionale si continua a chiedere verità. Un caso che, nel solitamente riservato gruppo di stranieri presenti nella Capitale, tiene banco.

Anche l'ambasciata in Italia è intervenuta sulla vicenda, in pressing sulla polizia locale per avere verità sulla vicenda. Richiesti ufficialmente aggiornamenti sull'indagine.

Dal V gruppo Prenestino non filtrano informazioni. Chi indaga lo fa a bocche cucite. La Panda con la quale il pirata della strada ha ucciso Mary Grace è stata ritrovata nella zona di Portonaccio: si tratta di una vettura a noleggio e chi la guidava non sarebbe ancora stato rintracciato. Si tratterebbe di un 30enne, pregiudicato accusato al momento di omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Intanto domani, a piazza Manila, è prevista una preghiera per Mary Grace Duque indetta