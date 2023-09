È morta la donna investita dal pirata della strada a Roma. La rabbia di amici e parenti

Mary Grace Duque, 42 anni, è morta. La donna di origini filippine che viveva nella zona del Prenestino non ce l'ha fatta. Era stata investita mercoledì mattina, intorno alle 6:30 da una Fiat Panda che si è poi data alla fuga. L'incidente è avvenuto in largo Preneste, all'incrocio con via Prenestina.

Sul posto per i rilievi gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale che indagano. La caccia è al conducente di una Fiat Panda bianca. Mary Grace Duque, le cui condizioni erano apparse subito gravi, era stata trasportata all'Umberto I. La 42enne è stata dichiarata morta cerebralmente oggi intorno alle 10.30, poco fa l'ufficilità del decesso.

Secondo quanto appreso l'uomo al volante dell'auto dopo aver travolto la 42enne, si è fermato. Dopo essersi messo le mani nei capelli, come raccontato da un testimone a RomaToday, ha ingranato la marcia ed è ripartito.

La Panda, ancora ricercata, dopo aver investito la donna, si è quindi scontrata con altre tre macchine in transito, una Ford Focus, un'altra Fiat Panda e una Toyota Corolla. In lutto amici e parenti di Mary Grace Duque, così come tutta la comunità filippina. Sono tante le persone che si sono presentate al capezzale, all'Umberto I, a chiedere verità e giustizia.

29 pedoni uccisi nel Lazio

La morte di Mary Grace Duque ha trovato il commento del consigliere regionale e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato che in una nota stampa afferma: "Un'altra vittima sulle strade di Roma, questa volta è una donna di origini filippine travolta da un auto pirata. Da inizio anno sono oltre 50 i pedoni uccisi nel Lazio, di cui 29 a Roma. Siamo in una situazione da allarme rosso, servono iniziative concrete. Sono mesi che ho depositato la proposta di legge, "Lazio Strade Sicure" firmata da diversi consiglieri e che ho presentato anche al Presidente Rocca che ha mostrato attenzione. Chiedo al Presidente del Consiglio regionale Aurigemma, e a tutte le forze presenti in Consiglio, che sia discussa quanto prima. Serve una risposta forte e immediata per fermare questa mattanza. Non si può più attendere”.

Chi ha visto qualcosa in merito all'incidente può scrivere a romatoday@citynews.it