Occupano appartamento Ater durante il weekend: blitz della polizia locale per lo sgombero

Avevano approfittato del fine settimana per occupare un alloggio di proprietà di Roma Capitale, ma gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale, dopo aver ricevuto una segnalazione via radio dalla centrale operativa Lupa, hanno subito raggiunto il palazzo in zona Magliana e sono riusciti a liberarlo in poco tempo.

All'interno dell'abitazione gli agenti hanno trovato cinque persone, tutte di nazionalità peruviana, alcune senza documenti di identità, e hanno proceduto con l'identificazione.

Insieme con il personale del dipartimento patrimonio, l’appartamento è stato messo sotto sequestro preventivo e a disposizione dell’ autorità giudiziaria, per poi essere assegnato agli aventi diritto. Gli occupanti abusivi hanno rifiutato altre forme di assistenza alloggiativa proposte.