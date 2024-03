In fuga con 250 chilogrammi di formaggi e mozzarelle rubate, preso dopo inseguimento

È scappato con un complice in un'auto piena di formaggi e mozzarelle rubate. Ben 250 chilogrammi di prodotti caseari dal valore complessivo di seimila euro. Un colpo che però è rimasto sul groppone della coppia di malviventi inseguita dai carabinieri che avevano intercettato la loro fuga.

I fatti sono andati in scena nella notte del 18 marzo scorso quando i militari di Bracciano hanno intercettato l'auto proveniente da Manziana e diretta proprio a Bracciano. I due, alla vista la pattuglia, hanno cercato di scappare forzando il posto di controllo. Ne è scaturito un inseguimento tra le strade del comune sulle sponde del lago, al termine del quale due uomini, abbandonato il mezzo, hanno cercato di far perdere le proprie tracce tra le campagne dell’area di Castel Giuliano.

I carabinieri però sono riusciti a fermare un cittadino albanese, di 26 anni, e lo hanno arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Perquisita l'auto su cui viaggiavano, sono stati trovati diversi pezzi di argenteria e 250 chili di prodotti caseari, rubati la sera del 17 marzo scorso da un'azienda agricola a Canale Monterano. I prodotti sono stati restituiti al legittimo proprietario. L'arresto è stato convalidato mentre sono tutt'ora in corso le operazioni per individuare il complice e il possessore dell'argenteria.