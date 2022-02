Incidente a Tor Bella Monaca: auto contro monopattino, 15enne in ospedale

Ad avere la peggio è stato un 15enne. Incidente stradale nel pomeriggio di martedì a Tor Bella Monaca dove si sono scontrati un'auto ed un monopattino, alla cui guida c'era il minorenne.

L'intervento degli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 15:30 del 15 febbraio in viale di Tor Bella Monaca. A scontrarsi per cause ancora al vaglio dei caschi bianchi il mezzo elettrico condotto da un 15enne di nazionalità filippina ed una Fiat Panda. Rimasto ferito l'adolescente è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Bambino Gesù, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Svolti i rilievi scientifici gli agenti della municipale stanno terminando gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.