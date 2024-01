Incidente viale Jonio: scooterista sbalzato contro un albero dopo scontro con auto, è grave

Sbalzato contro un albero dopo uno scontro con un'auto. È grave uno scooterista rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Montesacro. Cinquantaquattro anni, italiano, l'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata in ospedale.

Sono state le pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale insieme al personale del 118 (con un'ambulanza e una automedica) a intervenire intorno alle 17:30 di mercoledì 10 gennaio all'altezza del civico 88 di viale Jonio. Sul posto hanno trovato uno scooterista in stato d'incoscienza. Grave, il 53enne è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I in terapia intensiva.

Secondo i primi accertamenti dei caschi bianchi del comando di via Andò il ferito si trovava in sella a uno scooter Yamaha Xcity e procedeva in direzione fuori Roma. All'altezza del Vivaio Talenti il motorino si è scontrato lateralmente con una Fiat 600 che procedeva nella stessa direzione di marcia. Sbalzato dalla sella, è finito contro un albero mentre il mezzo a due ruote ha finito la propria corsa contro una Alfa Giulietta regolarmente in sosta.

Illeso, il conducente della Fiat 600 è stato sottoposto ai test di rito su alcol e droga, che hanno dato esito negativo. Eseguiti i rilievi scientifici starà ora agli agenti della municipale ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale.