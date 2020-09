Investono anziana e fuggono: donna lotta tra la vita e la morte. Caccia ai pirati della strada

Lotta tra la vita e la morte una donna di 71 anni investita da uno scooter, poi risultato rubato, domenica 27 settembre in via di Torrevecchia, all'altezza del civico 462. A raccontare l'episodio a RomaToday è la figlia della vittima che ha voluto lanciare un appello affinché chi era presente sul posto intorno alle 19:30 possa aiutare le forze dell'ordine a rintracciare chi era in sella a quel motorino, poi fuggito dopo l'impatto.

"Mia mamma è ricoverata in gravi condizioni al Gemelli - racconta Viviana - Sarei grata a chiunque potesse fornirmi dettagli in merito alla loro descrizione. Mi madre è in fin di vita e nell'attesa l'unica cosa che posso fare è cercare informazioni".

"Sul posto ho visto solamente una ragazza, ci ho parlato sul momento e spero possa ricontattarmi. Faccio un appello anche agli abitanti del quartiere e agli esercenti, se dovessero vedere una coppia di persone claudicanti o con ferite sospette contattino le forze dell'ordine. I due, sicuramente, avranno subito delle escoriazioni nell'incidente", aggiunge Viviana che poi conclude: "Non ce l'ho con chi guidava quello scooter, so che è stato un incidente. Può succedere, ma le conseguenze vanno affrontate. Lo scooter ho saputo che era stato rubato il 20 settembre in zona Aurelio. Non è escluso, quindi, che due a bordo siano persone che frequentano il quartiere o comunque questo quadrante di città".

La mamma di Viviana, che ha già subito una operazione, al momento in cui scriviamo è ricoverata nel reparto di rianimazione del Gemelli, intubata: ha riportato una serie di fratture multiple. Sul luogo dell'incidente, oltre il personale medico del 118 che ha trasportato la donna in ospedale, anche gli agenti del Gruppo Montemario della Polizia Locale che, dopo i primi rilievi scientifici, hanno avviato le prime indagini. Secondo il riscontro dei caschi bianchi, lo scooter pirata si tratta di un Honda Ps 150.

A bordo, secondo alcune testimonianze ancora da verificare, erano presenti due persone: un uomo, alla guida, e una donna. Gli agenti della Locale, che indagano, hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di zona sul conducente dello scooter rubato.

Chi ha informazioni sull'incidente può contattare Viviana a vivianazottoli@hotmail.it oppure scrivere alla redazione di RomaToday a: romatoday@citynews.it - whatsapp 349 8025606 oppure rivolgersi al Comando della Polizia Locale di Montemario.