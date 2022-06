Incidente via Prenestina: frontale tra auto. Gravi due bambini di 8 e 3 anni

Incidente stradale a Roma est dove due auto si sono scontrate frontalmente. Quattro i feriti, fra i quali una mamma ed i suoi due bambini di 3 e 8 anni. Il sinistro sulla via Prenestina fra via Avola e via Pratolungo Casilino, zona Prato Fiorito - Vecchia Ponte di Nona. Ferito anche un uomo, trasportato in codice rosso in ospedale.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 16:00 di lunedì 27 giugno. Sul posto sono intervenuti gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale ed i vigili del fuoco con la squadra 6A Nomentano. Liberati dai rispettivi abitacoli mamma e figli piccoli sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati in codice rosso per dinamica al policlinico Umberto I. Stesso triage anche per il conducente della seconda vettura, un uomo.

Per consentire l'intervento dei soccorritori e permettere ai caschi bianchi di eseguire i rilievi scientifici il tratto di Prenestina dove è avvenuto l'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico con inevitabili disagi alla circolazione stradale.