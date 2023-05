Taglia la strada al bus con l'auto e sferra pugno all'autista: "Mi ha bucato il pallone"

Quando ha detto ai poliziotti il motivo che lo ha portato a tagliare la strada a un bus e a colpire con un pugno in pieno volto l'autista, gli agenti hanno stentato a credergli: "Mi ha bucato il pallone. Ci è passato sopra con l'autobus, ha fatto il danno e non si è fermato". Questo il punto di partenza che ha portato un giovane ragazzo romano poco più che ventenne a inseguire un mezzo Atac della linea 38 per le strade del Tufello e poi a sferrare un cazzotto al conducente.

I fatti sono accaduti intorno alle 20:00 di martedì 2 maggio quando la polizia è intervenuta in via Monte Massico dove un autista Atac era stato appena aggredito da un automobilista. In particolare il ragazzo, dopo che il bus gli ha bucato il pallone in un luogo non meglio definito, è salito a bordo della sua Lancia Ypsilon e si è messo all'inseguimento del 38. Una volta sulla strada che taglia il popoloso e popolare quartiere del III municipio Montesacro lo ha sorpassato a sinistra. Poi con una manovra repentina ha tagliato la strada al bus con l'autista che non è riuscito a evitare l'impatto.

Come una furia il giovane è quindi sceso dall'auto e ha colpito l'autista con un pugno in pieno volto. A chiamare la polizia alcuni passeggeri presenti sul bus, tre dei quali rimasti contusi in seguito al sinistro stradale provocato dalla Lancia Ypsilon. Fornita la sua versione dei fatti agli agenti del commissariato Fidene Serpentara di polizia il ventenne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e arrestato per lesioni. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Medicati sul posto sia l'autista che i tre passeggeri rimasti feriti.