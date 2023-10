Incidente all'Appio Latino, travolta in scooter da pirata della strada al volante di un'auto

È stata travolta da un'auto mentre era a bordo del suo scooter Kymco People in via della Magna Grecia, all'altezza dell'incrocio con via Claterna. La giovane vittima, 20 anni, è stata centrata in pieno e soccorsa da alcuni passanti, mentre chi l'ha investita è fuggito in auto. L'incidente è avvenuto alle 2, nella notte tra sabato e domenica.

Il 118 ha portato la ventenne in ospedale, al San Giovanni. Sulla dinamica del sinistro indaga il gruppo Trevi della polizia locale, alla caccia anche del pirata della strada. Gli amici della vittima hanno lanciato un appello a RomaToday: "La nostra amica ha rischiato di morire. Una macchina l'ha colpita mentre lei era sul motorino per poi fuggire. Se qualcuno sa qualcosa, parli".

Chi ha informazioni può scrivere a romatoday@citynews.it