Incidente sulla Cassia: si scontrano autocarro e scooter, un ferito grave

Un ferito grave. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lunedì mattina sulla via Cassia Nuova, a Roma Nord. Ad essere trasportato d'urgenza in ospedale uno scooterista, un 45enne, dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro con un autocarro

L'intervento degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 10:30 di lunedì 28 febbraio sulla via Cassia Nuova, altezza via dell'Inviolatella Borghese dove hanno accertato uno scontro tra un autocarro Iveco ed uno scooter Yamaha X-City. Ferito il 45enne è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato al policlinico universitario Agostino Gemelli in codice rosso.

Sul posto i caschi bianchi che al fine di consentire l'intervento dei soccorritori ed eseguire i rilievi scientifici hanno chiuso un tratto di via Cassia Nuova fra via Oriolo Romano e via Giovanni Fabbroni, in entrambe le direzioni di marcia. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità della zona con traffico intenso ed auto bloccate.

Svolti i primi accertamenti, starà ora agli agenti della municipale ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.