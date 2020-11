Incidente in via Ardeatina, carambola tra tre auto: bambina di un anno è grave

Una bambina di un anno è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto lunedì 16 novembre, lungo la Via Ardeatina all'altezza del Villaggio Ardeatino nel comune di Ardea. La piccola è stata trasportata in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma, dove è ricoverata in codice rosso.

Sul posto la polizia locale di Ardea. Secondo i primi riscontri a scontrarsi, in una carambola, sono state tre auto: una Lancia Musa, una Mercedes e una Ford Fusion. Da chiarire ancora l'esatta dinamica del sinistro.